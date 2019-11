XS4ALL-actievoerders beginnen nieuwe internetprovider

Het actiecomité ‘XS4ALL moet blijven’ heeft binnen een dag via een crowdfundactie 1,25 miljoen euro opgehaald om begin volgend jaar een nieuwe internetprovider te lanceren.

Bij de nieuwe aanbieder „staan vrijheid, privacy, innovatie en veiligheid centraal”, aldus de oprichters. Het actiecomité bestaat onder meer uit ex-politica Kirsten Verdel, oud-XS4ALL-directeur Doke Pelleboer en Marleen Stikker – oprichter van De Digitale Stad.

Maandag gaat de site van de nieuwe provider live en worden onder meer de naam en meer specificaties bekendgemaakt. Directeur Anco Scholte ter Horst zegt 25.000 klanten nodig te hebben in het eerste jaar om uit de kosten te komen.

De internetprovider gaat zijn diensten aanbieden via glasvezel en koper: het klassieke DSL-telefoonnetwerk. Scholte ter Horst zegt het geld van klanten onder meer in te willen zetten om de politieke strijd voor digitale burgerrechten te financieren.

250.000 abonnees

KPN maakte in januari bekend dochtermerken Yes Telecom, Telfort en XS4ALL te willen opheffen. De telecomaanbieder wil dat alle activiteiten onder het merk KPN vallen, om zo kosten te kunnen besparen voor ondersteunende afdelingen.

Met name het opheffen van XS4ALL, in 1993 de eerste provider van Nederland, viel slecht bij de 250.000 abonnees. Er werd een petitie begonnen, die ruim 50.000 keer werd ondertekend. KPN legde een advies van de OR van XS4ALL om het stoppen van het merk te heroverwegen vorige maand naast zich neer.

Scholte ter Horst zegt „overrompeld” te zijn door de snelheid waarmee het geld is opgehaald, laat hij weten. „Het bewijst wat we al tijden zeggen: dat we met onze strijd voor een open en veilig internet een snaar raken. En er geen geloof is dat een partij als KPN dat doet.”