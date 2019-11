Staat moet gratieverzoek schutter ’t Koetsiertje opnieuw bekijken

De Nederlandse staat moet toch het gratieverzoek van Cevdet Y., de man die in 1983 zes mensen doodschoot in café ’t Koetsiertje in Delft, in behandeling nemen. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag dinsdag geoordeeld. Het gratieverzoek van Y. werd begin vorige maand nog door minister Dekker (Rechtsbescherming, VVD) afgewezen.

Volgens het hof heeft minister Dekker het verzoek onterecht afgewezen, omdat de strafrechter had geadviseerd dit wel toe te wijzen. Dat advies is leidend en kan door de minister alleen naast zich neer worden gelegd als er feiten en omstandigheden zijn die de strafrechter niet in zijn advies heeft meegenomen. Dat is volgens het hof niet gebeurd. Binnen twee maanden moet een nieuwe beslissing worden genomen.

Cevdet Y. schoot in 1983 zes mensen dood in het café nadat hij ruzie kreeg met een andere bezoeker. Volgens Y. deed hij dat nadat hij racistisch werd bejegend door de cafébezoeker. Hij werd schuldig bevonden aan moord en vijf keer doodslag en veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Mensen met een levenslange gevangenisstraf kunnen alleen vrijkomen als zij een gratieverzoek indienen. Y. diende in 2017 een dergelijk verzoek in, dat in februari al werd afgewezen en vorige maand opnieuw. Een gratieverlening gebeurt per koninklijk besluit, maar op advies van de minister van Rechtsbescherming.