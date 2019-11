Smog boven New Delhi bereikt ‘ondraaglijk’ niveau

De bewoners van New Delhi zijn wel gewend aan een kriebelende keel en brandende ogen. Maar de dikke, gelige, giftige smogdeken die nu al dagen over de stad ligt, is zelfs voor geharde inwoners van een angstaanjagende orde. Scholen zijn gesloten, vliegtuigen worden omgeleid en een deel van de auto’s mag de straat niet meer op. Eerder werd al een gezondheidscrisis uitgeroepen.

Het dieptepunt kwam dit weekend, toen luchtkwaliteitsmeters in delen van de stad uitsloegen richting de duizend: een waarde van vijftig geldt als gezond. „De luchtvervuiling heeft een ondraaglijk niveau bereikt”, twitterde Arvind Kejriwal, leider van de Aam Aadmi Partij (AAP) die de regering in Delhi vormt. In de afgelopen drie jaar gebeurde hetzelfde.

De smog is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat piekt rond deze tijd, wanneer boeren hun oogstresten in brand steken en het lichtjesfestival Diwali met knallend vuurwerk wordt gevierd. De giftige resten mengen zich met uitlaatgassen, stof van de bouw, uitstoot van de industrie. De dalende temperaturen en het afzwakken van de wind doen de rest.

Niet alleen in de hoofdstad, door heel het noorden van India slaan luchtkwaliteitsmeters deze dagen alarmerend uit. In de heilige stad Varanasi was het aantal giftige deeltjes in de lucht maandag tien keer zo hoog als de veilige grenswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie.

De premier heeft zich nog niet uitgesproken over de smogcrisis. Andere leden van Modi’s partij, de BJP, deden dat wel. Vijay Goel, een BJP-politicus uit Delhi, stapte maandag met veel bombarie in een auto waarvan de nummerplaat eindigde op een oneven getal: als protest tegen het besluit van de lokale regering om tot 15 november even en oneven nummerborden afwisselend van de straat te weren. Maandag was een ‘even’ dag.

Goel noemde de maatregel „een gimmick”. „De regering zegt dat de luchtvervuiling komt door de boerenbranden. Hoe helpt dit dan?”

Het zegt veel over het uitblijven van een oplossing. Door politieke belangen wordt de ernst van het smogprobleem ontkend, maar vaker nog op anderen afgeschoven. Dat concludeerde ook het Hooggerechtshof. De landelijke regering en de regering in Delhi moeten optreden in plaats van „elkaar de schuld geven”, zeiden twee rechters maandagmiddag tijdens een speciale zitting. „Delhi stikt elk jaar en het lukt ons niet daar iets aan te doen. Zoiets zou niet mogen gebeuren in een geciviliseerd land.”

