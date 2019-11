Scoutingleider in hoger beroep veroordeeld tot taakstraf vanwege brandmerken

Een 24-jarige scoutingleider is in hoger beroep alsnog veroordeeld voor het brandmerken van drie kinderen tijdens een jeugdkamp in België in 2017. Het gerechtshof in Den Bosch acht de man schuldig voor zware mishandeling en legt hem daarvoor een taakstraf van 180 uur op. Eerder werd hij door de rechtbank van Zeeland vrijgesproken, omdat hij niet opzettelijk zou hebben gehandeld, maar onvoorzichtig was geweest.

De drie kinderen liepen bij een ontgroeningsritueel op het kamp brandwonden op. Ze kregen beurtelings een inktstempel op hun rug. Dat deed de scoutingleider met een ijzer dat hij kort daarvoor door het vuur had gehaald. Hij zou het ijzer nog wel hebben gecontroleerd. Toch hielden de kinderen blijvend letsel over aan het ritueel.

De drie kinderen kregen de initialen F.N. in hun rug gebrand, letters die staan voor de naam Frans Naerebout - de groep zeeverkenners uit Goes waarover de man leiding had. Na het incident werden de ouders van de kinderen niet ingelicht door de leiding en werd ook geen dokter ingeschakeld.

Opzettelijk handelen

Het OM ging na de eerste uitspraak in hoger beroep, omdat het vond dat wel degelijk sprake was van opzettelijk handelen. Het hof is het daar mee eens en vindt dat de man de grenzen van ontgroening heeft overschreden en met zijn handelen inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke integriteit van de slachtoffers. Op basis van het letsel vindt het gerechtshof dat bij het brandmerken van het eerste kind sprake is van zware mishandeling en bij de andere twee van mishandeling.

De scoutingleider moet naast de taakstraf ook een schadevergoeding van ruim 700 euro betalen aan een van de kinderen. Scouting Nederland zei na de eerdere vrijspraak van de man al dat hij nooit meer mag terugkeren bij de vereniging. De scoutingorganisatie had het vertrouwen in de capaciteiten van de man als leidinggevende verloren nadat de rechtbank oordeelde dat hij „verwijtbaar” had gehandeld.