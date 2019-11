Regering Jemen sluit akkoord met zuidelijke separatisten

De door Saoedi-Arabië gesteunde regering van Jemen heeft dinsdag in de Saoedische hoofdstad Riyad een akkoord gesloten met separatisten van de Southern Transitional Council (STC). Daarbij is afgesproken om de wapens in het zuiden van het land neer te leggen en de politieke macht te verdelen. Dat meldt persbureau AP.

Lees ook: Vijf vragen over deze oorlog binnen een oorlog.

De ondertekening gebeurde onder toeziend oog van onder anderen de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman en de Jemenitische president Abd-Rabbu Mansour Hadi. Als onderdeel van het akkoord mag Hadi terugkeren naar de Jemenitische havenstad Aden, die in handen is van STC. De separatisten krijgen in ruil daarvoor een nog onbekend aantal zetels in de Jemenitische regering. De beelden van de ondertekening werden uitgezonden op de Saoedische staatstelevisie.

De Saoedische coalitie en de zuidelijke separatisten vochten eerder nog samen tegen de Houthi-rebellen, die worden gesteund door Iran en nog altijd een groot deel van het land in handen hebben. Na een raketaanval op een militaire parade van de zuidelijke separatisten in Aden ontstond er afgelopen augustus een breuk. Volgens de separatisten was de aanval uitgevoerd door een aan de coalitie gelieerde partij.

De oorlog in Jemen begon in 2015 toen de Houthi’s president Hadi het land verdreven. Daarop volgde een gewapende interventie van Saoedi-Arabië en enkele bondgenoten. Die moest Hadi terug in het zadel helpen en een einde aan het conflict maken. De afgelopen vierenhalf jaar is de burgeroorlog Jemen echter uitgegroeid tot het grootste humanitaire crisisgebied ter wereld.