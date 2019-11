Oud-wielrenners Vinokoerov en Kolobnev vrijgesproken van omkoping

Oud-wielrenners Aleksandr Vinokourov en Aleksandr Kolobnev zijn door de rechtbank van Luik vrijgesproken van omkoping. Dat meldt persbureau AFP dinsdag. Vinokoerov zou Kolobnev in 2010 tijdens de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik 150.000 euro hebben geboden voor de eindoverwinning. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs dat dit is gebeurd.

De twee wielrenners reden in de slotfase van de race samen vooruit. De Kazachstaan Vinokoerov kwam als eerste over de streep in Luik. Twee jaar na de koers startte de internationale wielerorganisatie UCI een onderzoek, nadat de Italiaanse krant Corriere della Sera een mailwisseling tussen de twee renners openbaar had gemaakt. Daaruit zou blijken dat de Rus Kolobnev inderdaad de winst aan Vinokoerov had gegeven.

Overschrijvingen

In 2015 werden de twee voor de rechter gedaagd. De aanklagers hadden onder meer twee overschrijvingen van respectievelijk 100.000 euro en 50.000 euro gevonden in juli en december 2010 van een rekening op naam van Vinokoerov naar een rekeningnummer van een Zwitserse bank waar ook Kolobnev een rekening had. De rechter kan op basis van dat bewijs niet zeggen of de koers daadwerkelijk is verkocht.

Vinokoerov, huidig teambaas van wielerploeg Astana, werd in 2007 twee jaar geschorst wegens het gebruik van bloeddoping in de Tour de France in datzelfde jaar. Vijf jaar later pakte hij in olympische wegwedstrijd in Londen een gouden medaille. In 2006 won hij de Ronde van Spanje. Aleksandr Kolobnev werd in de eerste week van de Tour de France van 2011 wegens een positieve dopingtest door zijn team uit koers gehaald.

Bekijk hier beelden van de finale van Luik-Bastenaken-Luik in 2010: