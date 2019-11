Opbrengst basisbeurs naar hbo-opleidingen en universiteiten

De eerste hogescholen en universiteiten krijgen een deel van het geld dat is bespaard sinds de invoering van het leenstelsel, om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Dat schrijft Minister van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Tien universiteiten en vijf hogescholen ontvangen volgend jaar 217 miljoen euro om hun plannen te verwezenlijken.

In 2014 werd afgesproken dat geld dat eerst aan studenten werd uitgekeerd als studiefinanciering ten goede zou komen aan hogescholen en universiteiten. Dat gebeurde tot op heden nog niet. Vijftien plannen - die door studenten, docenten en schoolbestuurders zijn vormgegeven - zijn inmiddels goedgekeurd. Tot 2024 is ruim 600 miljoen euro voor die plannen vrijgemaakt. De plannen van alle 54 onderwijsinstellingen wil de minister in april 2020 hebben getoetst. Drie instellingen krijgen de kans een nieuw plan in te dienen, omdat het hen ontbrak aan concrete doelstellingen.

Bibliotheek, studentpsychologen en studiebegeleiders

Als voorbeeld van de plannen wordt onder met de Radboud Universiteit Nijmegen genoemd, die de openingstijden van de bibliotheek wil verruimen. De Rijksuniversiteit Groningen wil het extra geld gebruiken om meer studentpsychologen en extra studiebegeleiders aan te nemen en Maastricht University wil de grootte van de werkgroepen verkleinen naar 12 tot 15 studenten.

Studenten die tussen 2014 en 2018 hebben geleend, en dus niet hebben kunnen profiteren van de extra investeringen, krijgen als ze zijn afgestudeerd een studievoucher van 2.000 euro, die ze kunnen inzetten om in de toekomst extra onderwijs te volgen.

Het leenstelsel, dat door het vorige kabinet werd ingevoerd, staat onder druk. Zo maakte de PvdA, de partij die destijds in het kabinet zat, vorige maand bekend dat het ook voor herinvoering van de basisbeurs is, waarmee een meerderheid van de Tweede Kamer het leenstelsel wil afschaffen.