NS schrapt voordeel tijdens spits, aantal abonnementsvormen gehalveerd

De korting op een treinkaartje tijdens de middagspits verdwijnt definitief. De Nederlandse Spoorwegen heeft dinsdag bekendgemaakt dat het Voordeelurenabonnement dat nu nog 40 procent korting geeft tussen 16.05 uur en 18.25 uur, vanaf 1 januari 2021 alleen nog korting tijdens de daluren biedt. Het abonnement wordt jaarlijks 7 euro goedkoper.

Volgens de NS is de wijziging nodig vanwege de toegenomen drukte in de trein tijdens de middagspits. Met het verdwijnen van de korting hoopt het spoorwegbedrijf de „kans op een zitplaats” te vergroten. Een woordvoerder benadrukt dat het Voordeelurenabonnement al sinds 2011 niet meer verkocht wordt. Momenteel hebben nog 700.000 treinreizigers dit abonnement. Tijdens de ochtendspits is al langer geen korting mogelijk.

Elf abonnementen minder

De NS heeft dinsdag ook aangekondigd dat het aantal abonnementen in de loop van volgend jaar afneemt van 22 naar 11. Het gaat volgens de woordvoerder vooral om „dubbelingen”. Van sommige abonnementen bestaan verschillende versies omdat deze op verschillende manieren betaald kunnen worden. De NS wil dit versimpelen.

Een deel van de abonnementen wordt daarom automatisch NS Flex; een abonnementsvorm waarbij de reiziger maandelijks een factuur betaalt in plaats van vooraf saldo op zijn of haar ov-kaart te zetten. Tot slot worden alle NS-abonnementen maandelijks opzegbaar en verdwijnt het verschil in prijs tussen ‘gewone’ saldo-abonnementen en abonnementen met NS Flex.

De veranderingen zijn volgens het spoorwegbedrijf gebaseerd op adviezen van consumentenorganisaties en feedback van reizigers. Ook de toegenomen drukte tijdens de spits speelt een rol. De NS zegt reizigers „meer gemak en flexibiliteit” te willen geven en voorbereid te willen zijn op „toekomstige manieren van betalen in het ov”.