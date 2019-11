Nigeriaanse politie bevrijdt 259 mensen uit disciplinaire instelling

De Nigeriaanse politie heeft maandag 259 mensen bevrijd uit een tuchtschool in Ibadan, in het zuidwesten van Nigeria. In het centrum werden zowel mannen en vrouwen als kinderen vastgehouden die gedwongen islamitisch onderwijs moesten volgen, meldt persbureau AFP dinsdag.

De politie had informatie over het bestaan van de disciplinaire instelling doorgekregen van een 18-jarige jongen. In de tuchtschool zaten voornamelijk jonge mannen en tieners vast. Toen de politie een inval deed, zouden meerdere mensen de agenten hebben gesmeekt hen te bevrijden.

In de media zijn foto’s opgedoken van sterk ondervoede kinderen en pubers. Volgens een politiewoordvoerder hebben sommigen van hen jaren opgesloten gezeten en kampen zij met ernstige gezondheidsproblemen. De directeur van de tuchtschool en acht andere verdachten zijn opgepakt.

Eerdere invallen

Het is niet de eerste keer dat in Nigeria mensen uit dergelijke ongereguleerde instellingen worden bevrijd. Sinds september heeft de politie bij meerdere operaties ongeveer 1.500 Nigerianen weggehaald uit dergelijke islamitische instituten.

Eind vorige maand werden in het noorden van het land nog 147 jongeren bevrijd uit een onderwijscentrum waar ze koranonderwijs zouden krijgen. In het centrum werden sommige kinderen geketend, geslagen of seksueel misbruikt.

In het noorden van het land zijn de meeste van zulke centra gevestigd, die vaak strenger in de leer zijn. In sommige gevallen sturen ouders hun kinderen erheen, in de veronderstelling dat de kinderen onderwijs zouden krijgen. Weer andere ouders hopen dat de kinderen in de centra gedisciplineerd worden.

President Muhammadu Buhari liet eerder al weten dergelijke disciplinaire instellingen op ten duur te willen verbieden. Ook heeft hij de politie opgedragen om dergelijke centra binnen te vallen.