Migranten in Bosnië vrezen voor de winter

Duizenden migranten verblijven momenteel in het noordwesten van Bosnië, in de buurt van de grens met Kroatië. De migranten, meestal afkomstig uit Azië en Noord-Afrika, verblijven in overvolle opvangcentra of zwerven rond in het gebied. Lokale autoriteiten vinden dat de centrale overheid te weinig verantwoordelijkheid neemt voor de situatie. Vooral in het kamp Vucjak zijn de leefomstandigheden slecht. Nu de winter in aantocht is, hebben meerdere hulporganisaties de noodklok geluid.