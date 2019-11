Maandenlange celstraffen geëist om verkoop neppe vliegtickets

Twee mannen uit Zaandam en Hilversum verdienen volgens het Openbaar Ministerie een maandenlange celstraf voor het verkopen van neppe vliegtickets. De mannen verkochten voor 230.000 euro neptickets aan 251 mensen.

De oplichting vond plaats tussen oktober 2014 en augustus 2015. Klanten kochten op de website Zonfly.nl vliegtickets, die ze vooraf moesten betalen. Zowel de website als de toegestuurde tickets leken betrouwbaar, waardoor sommige gedupeerden er pas op het vliegveld achterkwamen dat ze opgelicht waren. Anderen kwamen er in het buitenland achter dat ze niet naar huis konden met de tickets.

Het ging vooral om reizen naar Turkije. Volgens justitie is de „vakantie of het familiebezoek” van de gedupeerden in het water gevallen en heeft de oplichting in alle gevallen tot extra kosten geleid. De officier van justitie stelt dat de mannen (47 en 50 jaar oud) op „uitgekookte en schaamteloze wijze honderden mensen hebben gedupeerd”. Ook hebben zij het „vertrouwen in de toerismebranche en het betalingsverkeer zeer ernstig geschaad”.

Het OM eist een gevangenisstraf van zeven maanden tegen de hoofdverdachte en een celstraf van vier maanden tegen de medeverdachte. Ook wil justitie dat de „criminele verdiensten” à 214.750 euro worden afgepakt.