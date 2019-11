Labour-politicus Lindsay Hoyle gekozen als opvolger Lagerhuisvoorzitter Bercow

Sir Lindsay Hoyle is maandag gekozen als nieuwe voorzitter van het Britse Lagerhuis. Dat besloot het parlement maandag in vier stemrondes. Hoyle, lid namens de Arbeiderspartij (Labour), bleef over na een afvalrace waaraan zeven parlementariërs deelnamen. Hoyle is sinds 1997 Lagerhuislid en was een aantal jaar de plaatsvervanger van vertrekkend ‘speaker’ John Bercow.

De voorzitter heeft de taak om ondanks zijn of haar politieke achtergrond, onafhankelijk debatten en procedures te leiden in het Lagerhuis. Zijn invloed kan groot zijn, omdat hij de orde bewaart tijdens debatten en bepaalt welke moties ter tafel komen. De speaker is nooit gebonden aan een partij. „Ik zal neutraal en transparant zijn”, beloofde Hoyle dan ook na zijn aanstelling, om vervolgens premier Johnson als eerste het woord te geven. Volgens Britse media heeft Hoyle voor zover bekend nooit publiekelijk zijn visie op de Brexit bekendgemaakt.

Bercow, die met zijn flamboyante stijl uitgroeide tot een internationale Brexit-beroemdheid, maakte begin september zijn aftreden bekend. Hij legde parlementaire regels op enkele cruciale momenten zo uit dat hij binnen de Tories onder vuur kwam te liggen. Conservatieven verweten hem dat hij snelle uitvoering van de Brexit frustreerde. Niet lang na deze kritiek maakte Bercow bekend zijn functie neer te leggen. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 november 2019