Italiaanse voetbalbond straft Hellas Verona om racistische uitingen supporters

Een vak in het stadion van Hellas Verona blijft de komende thuiswedstrijd leeg. De Italiaanse voetbalbond FIGC legt de club dinsdag deze straf op nadat voetballer Mario Balotelli, zoon van Ghanese immigranten, afgelopen zondag racistisch bejegend werd.

Ook heeft een van de leiders van de harde kern een stadionverbod gekregen. Luca Castellini had een dag na de wedstrijd de racistische uitingen goedgepraat. De trainer en voorzitter van Hellas Verona ontkenden dat er sprake was van racisme, maar voor de Italiaanse voetbalbond FIGC was het wel duidelijk. „Niet alleen de speler heeft het gehoord, maar ook de afgevaardigde van de bond die in het stadion zat”.

Balotelli dreigde zondag in de tweede helft van de wedstrijd tegen Hellas Verona van het veld te stappen omdat er apengeluiden en racistische liedjes vanaf de tribune klonken. Hij trapte de bal hard de tribune in en liep richting de catacomben. Zijn ploeggenoten van Brescia maanden hem tot kalmte, waarna de wedstrijd werd hervat. In de slotfase wist Balotelli nog te scoren, maar de ploeg verloor met 2-1.

Het vak dat bij de volgende thuiswedstrijd op 24 november dicht blijft, biedt plaats aan zo’n 3.500 fans. In het stadion passen bijna veertigduizend supporters.

In Italië waren er dit seizoen al diverse incidenten gerelateerd aan racisme. Lazio Roma werd vorige maand gestraft door de UEFA voor racistisch gedrag van de fans in het Europa League-duel met Stade Rennes. FIFA-voorzitter Gianni Infantino eiste in september maatregelen van de Italiaanse bond tegen racistisch gedrag in stadions.

Lees ook: Het Italiaanse voetbal moet nu echt eens wakker worden