Iran ondermijnt opnieuw atoomdeal met uraniumgas

Iran gaat zijn uraniumcentrifuges injecteren met uraniumgas. Dat heeft president Hassan Rouhani dinsdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Het is de tweede dag op rij waarop het land de afspraken schendt die het in 2015 met een aantal wereldmachten maakte over zijn kernprogramma. Het land wil woensdag de ruim duizend centrifuges vullen met het gas.

Rouhani maakte de plannen via de staatstelevisie bekend, maar zei niet of het gas ook zal worden ingezet om hoogverrijkt uranium te produceren. Dergelijk uranium kan worden gebruikt om kernwapens te maken.

De maatregel is wel de vierde op rij die botst met de afspraken in de nucleaire deal. In het akkoord staat dat een beperkt aantal centrifuges enkel zonder gas gebruikt mag worden. Het injecteren van gas, zo zei Rouhani, wordt teruggedraaid als de wereldmachten uit de Iran-deal zich aan „hun toezeggingen” houden.

Geavanceerde centrifuges

Maandag maakte het hoofd van het Iraanse nucleaire programma, Ali Akbar Salehi, ook al bekend dat Teheran het aantal geavanceerde IR-6-centrifuges heeft verdubbeld tot zestig. Volgens de Iraniërs kunnen dergelijke moderne centrifuges laagverrijkt uranium tien keer sneller produceren dan het type van de eerste generatie. Het land zou werken aan machines die uranium zelfs vijftig keer sneller kunnen verwerken, zei Salehi.

Volgens het atoomakkoord is het gebruik van zulke IR-6-centrifuges door Iran echter verboden. In de deal is juist vastgelegd dat het land zijn complete centrifugehal bij Fordow zou gebruiken voor toepassingen in de industrie, en niet voor het maken van een kernwapen.

President Trump trok zich vorig jaar eenzijdig uit het atoomakkoord terug, tot frustratie van Europa dat de deal met Teheran hoopt te behouden. De VS verdenken Iran er al langer van dat het land een atoomwapen wil produceren. Volgens de president hield Iran zich niet aan de gemaakte afspraken. Daarom legde het Witte Huis Iran zware economische sancties op, die vooral de olie-industrie troffen. Het land wil dat Europa er bij de VS op aandringt dat het de sancties terugdraait.