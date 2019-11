Hoge Raad: 26 jaar cel voor ‘moordmakelaar’ in zaak-Wiels terecht

De veroordeling van Burney F. tot 26 jaar cel voor zijn rol in de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels blijft stand houden. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald nadat F. in cassatie ging tegen de uitspraak van het hof.

Het gerechtshof oordeelde eerder dat F. optrad als ‘moordmakelaar’. Hij had een „leidende rol” in het opzetten van de moord op Wiels en regelde de betaling aan de schutter. Met de uitspraak van de Hoge Raad is de veroordeling nu definitief.

Wiels, oprichter en leider van de onafhankelijkheidspartij Pueblo Soberano, werd op 5 mei 2013 doodgeschoten op een strand op Curaçao. Schutter Elvis K., alias ‘Monster’, die bekende dat hij 23.000 euro kreeg om Wiels dood te schieten, zit een onherroepelijke levenslange celstraf uit. Hij bracht niet alleen Wiels om het leven, maar ook twee anderen.

Minister van Financiën ook veroordeeld

Burney F. ging na de uitspraak van het hof in cassatie. Hij diende zeven cassatieklachten in, maar de Hoge Raad heeft ze zonder inhoudelijke uitleg afgedaan. Volgens de hoogste rechter is het cassatieberoep ongegrond en roepen de klachten „geen juridisch belangrijke nieuwe vragen op”.

De rechtbank in Willemstad veroordeelde eerder ook al de voormalig minister van Financiën van Curaçao, George Jamaloodin tot een gevangenisstraf van 28 jaar voor het geven van de opdracht tot de moord op de parlementariër.

Voor de moord werden vier mannen verantwoordelijk gehouden, twee verdachten zijn niet meer in leven. De een werd voordat hij berecht werd om het leven gebracht, de ander pleegde zelfmoord in zijn cel.

