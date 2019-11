Het ‘andere verhaal’ over kroongetuige Nabil B.

Nieuws in het kort Nabil B., de kroongetuige in een grote zaak tegen georganiseerde misdaad, heeft vanuit detentie geprobeerd om een liquidatie uit te laten voeren , in de week voordat hij een deal sloot met justitie over strafvermindering.

Dat heeft Mohamed Razzouki verklaard. Hij is een verdachte in de strafzaak Marengo, waarin ook 's lands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi bij verstek terechtstaat. Als Razzouki's verklaring klopt, kan de kroongetuigedeal onder druk komen te staan.

De advocaat van Razzouki, Nico Meijering, vindt dat de verklaring aantoont dat Nabil B. onbetrouwbaar is. Het OM spreekt in een reactie van „een ernstige beschuldiging". „Dit is een vorm van trial by media die schadelijk is voor het onderzoek", aldus een woordvoerder. Lees hier het hele nieuwsbericht: Deal kroongetuige onder druk na getuigenis over moordaanslag

Mohamed Razzouki rijdt, samen met een vriend, in een Golf over de Zuilense ring bij Utrecht. Hij heeft net een bericht gestuurd dat hij bijna op de afgesproken plek is. Mo, zoals Mohamed door zijn vrienden genoemd wordt, moet een klusje doen: geld aanpakken. Twintigduizend euro. Als hij straks het geld heeft aangenomen, moet hij 15 mille doorgeven. De rest mag hij houden.

Mo had zich de nacht van 17 op 18 december 2017 eigenlijk anders voorgesteld. Hij zou gaan stappen. Hij zat in een Amsterdams restaurant te eten met twee vrienden toen zijn PGP-telefoon tingelde. Mo wist het zeker: dit is zijn vriend Nabil. Hij heeft hem de onder de naam Palm Invest opgeslagen in het adresboek dat bij zo’n lastig te gebruiken PGP-telefoon hoort. Het is een beetje een pesterige bijnaam: Nabil staat er bij Mo om bekend dat hij zaken vaak een stuk rooskleuriger voorstelt dan dat ze in werkelijkheid zijn, net zoals de aanbieders van beleggingsfonds Palm Invest.

Nabil kan het geld niet zelf gaan halen. Hij zit op dat moment al bijna een jaar in voorarrest. Aanvankelijk alleen vanwege wapenbezit, maar justitie beschuldigt hem er ook van een rol gespeeld te hebben bij een liquidatie in Utrecht. Mo en Nabil kennen elkaar sinds 2006. Ze hebben elkaar ontmoet in het Utrechtse, waar Nabil zijn geld verdient met drugshandel. Door de jaren heen zijn ze bevriend geraakt. Op verzoek van zijn vriend heeft Mo er voor gezorgd dat Nabil sinds de herfst van 2017 over een PGP-telefoon kon beschikken in zijn cel. Ook heeft Mo sinds de arrestatie van Nabil begin dat jaar af en toe geld gebracht naar diens vriendin.

Mo heeft nog gevraagd of het geld niet een dag kon wachten. Dat ging niet volgens Nabil. De persoon die het geld komt brengen, heeft veel afspraken. Nadat Mo heeft toegezegd het geld te gaan halen, benadrukt Nabil B. dat hij wel alleen moet komen. Degene die het geld komt brengen wil niet te veel mensen zien. Mo neemt echter een vriend mee met wie hij die avond heeft gegeten. Mo spreekt met Nabil af de man te ontmoeten bij een grasveldje bij de Agavedreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Daar hebben hij en Nabil in het verleden wel vaker afgesproken. Daarop vraagt Nabil met welke auto Mohamed die avond is. „Een witte Golf”, antwoordt Mo.

Aangehouden in het ziekenhuis

Wanneer hij aankomt bij het speelveldje, ziet Mo niemand. Hij stuurt Nabil een bericht dat hij ter plekke is en daarna nog een paar keer een vraagteken.

Maar Nabil antwoordt niet meer. Wanneer hij vervolgens een paar rondjes rijdt ziet hij op de Japuradreef een tegenligger, een auto met een paar personen erin die stopt. Hij rijdt erlangs, stopt ook en kijkt over zijn schouder naar het kenteken. Daarna breekt de hel los: er klinken harde knallen en meteen voelt Mo een brandende pijn in zijn rug en schouder. Ook zijn vriend op de passagiersstoel wordt geraakt.

Uiteindelijk wordt er 28 keer op de witte Golf van Mo geschoten met automatische wapens. Een verdwaalde kogel raakt een onschuldig slachtoffer. Een 81-jarige vrouw die op het moment van de liquidatiepoging ligt te slapen, wordt in haar been getroffen.

Als de politie ter plekke is, zijn Mo en zijn vriend al verdwenen. Ze zijn in doodsangst gevlucht en beland in het St. Antonius-ziekenhuis in Leidsche Rijn om zich te laten behandelen aan hun verwondingen. Daar worden beiden niet veel later aangehouden door de politie vanwege hun betrokkenheid bij de schietpartij. Mo wordt vrijwel meteen ook aangehouden voor een vergismoord die begin januari 2017 is gepleegd op Hakim Changachi. Hij was een vriend van Nabil en telg van een bekende Utrechtse criminele familie.

Tijdlijn | Verklaring verdachte 14 januari 2017 Arrestatie Nabil B. na liquidatie Hakim Changachi twee dagen eerder. Januari - mei 2017 Nabil B. legt kluisverklaringen af over zijn rol in de onderwereld. Oktober 2017 Nabil B. krijgt PGP-telefoon in zijn cel van zijn vriend Mohamed Razzouki. Nabil heeft daarmee naar eigen zeggen contact met Mohamed en Saïd Razzouki en Ridouan Taghi. 20 november 2017 Advocaten Nabil B. melden aan justitie dat hun cliënt een PGP-telefoon in zijn cel had en weer heeft ingeleverd. 17 december 2017 Mislukte moordaanslag op Mohamed Razzouki in Utrecht Overvecht. Na die aanslag heeft Nabil B. naar eigen zeggen nog contact met Mohamed en Saïd Razzouki. 28 december 2017 Nabil B. sluit kroongetuigendeal. 23 maart 2018 Justitie maakt deal met Nabil B. bekend op eerste openbare zitting Marengo. 12 juli 2019 Nabil B. erkent dat hij PGP-telefoon in zijn cel had en die ook na de aanslag op Mo Razzouki nog gebruikte. 16 juli 2019 Officier van justitie meldt in proces-verbaal dat hij in november 2017 is geïnformeerd over PGP-telefoon door advocaten Nabil B. 22 oktober 2019 Mohamed Razzouki verklaart dat de aanslag op zijn leven is uitgelokt door Nabil B.

Inmiddels wordt Mohamed Razzouki verdacht van betrokkenheid bij twee voltooide onderwereldmoorden, het voorbereiden van liquidaties en het lidmaatschap van de criminele organisatie van ’s lands meest gezochte crimineel: Ridouan Taghi. Zijn oudere broer Saïd is net als Taghi nog altijd op de vlucht.

Bovenstaand verhaal vormt de kern van de verklaring die Mohamed Razzouki op 22 oktober jongstleden tegenover de recherche heeft afgelegd over de aanslag op zijn leven. Over degene die hem in de val lokte laat hij geen misverstand bestaan: dat is Nabil B. Die bewering is brisant. Op het moment van de liquidatiepoging stond Nabil B. namelijk op het punt kroongetuige te worden in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, en zat hij al bijna een jaar in een zwaar beveiligingstraject. Zijn deal is een week later getekend.

‘Tijd voor een tegengeluid’

„Het is tijd voor een tegengeluid”, zeg advocaat Nico Meijering, die het verhaal nu naar buiten brengt. „We kunnen niet langer wachten totdat we de kroongetuige mogen horen. Alle spannende wetenswaardigheden die de kroongetuige vertelt, worden nu voor waar aangenomen. Maar mijn cliënt popelt om het andere verhaal over Nabil B. te vertellen. Hij is ervan overtuigd dat Nabil B. een moordaanslag op hem heeft laten plegen.” Het motief voor die aanslag? Volgens Meijering is zijn cliënt ervan overtuigd dat de kroongetuige zich wilde ontdoen van de enige persoon die zijn verhalen kan ontkrachten: Mohamed Razzouki.

Het Marengo-proces heeft forse vertraging opgelopen. Dat heeft ook te maken met de moord op Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B. De kroongetuige, wiens broer vorig jaar maart werd vermoord, stond al onder grote druk en moet nu aan zijn zaak werken met een nieuwe raadsman. Het is nog altijd niet bekend wie dat is, maar vast staat wel dat hij of zij zich moet inlezen in een zeer omvangrijk en complex dossier.

Lees ook dit profiel over Nabil B.: Van gesjeesde student tot belangrijke troef van het OM

Toch zou dit volgens Meijering geen belemmering moeten vormen om door te gaan met de zaak. „Wij zijn allemaal van slag door de moord op onze collega Derk Wiersum. Maar als een medisch specialist gewelddadig zou komen te overlijden, moet dat ziekenhuis wel blijven draaien”, zegt hij. „We zouden na anderhalf jaar aandringen de kroongetuige dan eindelijk in oktober kunnen gaan horen. Stelt u zich eens voor: anderhalf jaar vastzitten op verklaringen, terwijl je nooit de kans krijgt om die te toetsen. Natuurlijk is er begrip voor nog wat uitstel na de moord op Derk Wiersum, maar onlangs kregen we te horen dat dit verhoor nu op zijn vroegst in januari 2020 kan plaatsvinden.”

Vragen over de exacte reden van die vertraging zijn niet beantwoord, aldus Meijering, „Terwijl het OM kort na de moord op Wiersum nog had gezegd dat er geen vertraging zou zijn.”

Inez Weski, de voormalige advocaat van Taghi, wond zich eerder ook al op over de procesgang. Volgens haar krijgt haar voortvluchtige cliënt geen eerlijk proces. Daarom legde ze vorige maand diens verdediging neer. Een beslissing die Nico Meijering begrijpt. „Een van de verschillen is dat mijn cliënt al bijna twee jaar vast zit. Ik moet al het mogelijke doen om hem vrij te krijgen.”

De grote vraag is: wie spreekt de waarheid? Klopt het verhaal van Razzouki? Op basis van alleen zijn verklaring is dat niet te controleren. Vast staat wel dat er een aanslag op het leven van Mohamed Razzouki is gepleegd en dat zijn verhaal voor de politie controleerbaar is aan de hand van getuigenverklaringen, in beslag genomen bewijsmateriaal en telefoongegevens.

Telefoon in de cel

Tijdens het eerste, relatief korte openbare verhoor van de kroongetuige op 11 juli 2019 heeft advocaat Nico Meijering een paar vragen kunnen stellen. Een van die vragen – over de PGP-telefoon die de kroongetuige in zijn cel heeft gehad – zorgde meteen al voor opschudding. In eerste instantie wilde Nabil B. daar niet veel over zeggen. „Dat vraagt u aan een boef”, zei Nabil op de vraag van Meijering hoe hij aan die telefoon kwam. Daarna moest Nabil B. erkennen dat hij die telefoon inderdaad kreeg via Mohamed Razzouki. Met het toestel zou hij vanuit zijn cel contact hebben gehad met Mohamed en Saïd Razzouki en Ridouan Taghi.

Het onderzoek naar de schietpartij draagt de naam 03Amazone en is niet toegevoegd aan het Marengo-dossier. Omdat Mohamed Razzouki dat dossier niet kent, heeft hij zijn verklaring dus niet kunnen afstemmen op de gegevens die door de politie over de moordaanslag zijn verzameld. Het PGP-toestel waarmee Razzouki op de avond van de aanslag gecommuniceerd heeft, lag nog in zijn auto die in beslag is genomen. „Cliënt heeft laten weten dat hij het wachtwoord van deze telefoon beschikbaar zal stellen aan het NFI”, zegt Meijering. De advocaat gaat ervan uit dat de inhoud van de telefoon het verhaal van zijn cliënt zal bevestigen.

„Ik had niet verwacht dat hij me uit het leven zou halen”, zo schrijft Razzouki in een handgeschreven stuk dat in het bezit is van zijn raadsman en dat is ingezien door NRC. Meijering: „Natuurlijk zal de verklaring van cliënt als leugenachtig worden neergezet door het OM. Zij zullen de kroongetuige nooit willen afvallen. Maar we zullen zien wie hier de leugenaar is.”