Wybren van Haga krijgt toch ongelijk in huurdersconflict Haarlem

Het voormalige VVD-Kamerlid Wybren van Haga mag een huurder van een van zijn woningen in het Haarlemse Essenhof toch niet uit een huurwoning zetten. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag bepaald. De rechtbank had eerder bepaald dat Van Haga de huurder, van wie het contract was afgelopen, wel uit de woning mocht zetten.

Volgens de huurder, Wouter Hendrikse, had Van Haga mondeling toegezegd dat zijn contract zou worden verlengd. Van Haga ontkende dat, waarop Hendrikse besloot een bodemprocedure te beginnen om een langer verblijf af te dwingen. Als reactie daarop spande Van Haga een kort geding aan. Dat won hij, omdat de rechter niet bewezen achtte dat er een mondelinge afspraak was tussen de huurder en verhuurder.

Lees ook: Ditmaal krijgt Kamerlid-ondernemer Van Haga gelijk in huurdersconflict

Hendrikse ging tegen die uitspraak in beroep, waarin het gerechtshof dinsdag uitspraak deed. Het hof vindt dat te weinig onderzoek is gedaan naar de vraag of er sprake is geweest van een mondelinge overeenkomst. Daardoor kan de bodemprocedure nu worden voortgezet.

Wybren van Haga werd eind september door de VVD uit de Tweede Kamer-fractie gezet omdat hij zich tegen de afspraken in toch nog bezighield met zijn eigen onderneming. Het ging om een verbouwing bij de Essenhof in Haarlem zonder vergunning. Het was niet voor het eerst dat hij in opspraak raakte door zijn dubbelrol als Kamerlid en ondernemer. Vorig jaar kwam naar buiten dat Van Haga huurders van Amsterdamse huizen ook niet goed had behandeld. Van Haga had toen beloofd afstand te zullen nemen van zijn bedrijven en de verhuur van vastgoed. Van Haga besloot zijn zetel te behouden.