Evangelist die Trump vergelijkt met God zit in Witte Huis

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een beroemde, maar ook omstreden evangelische prediker een adviseurspositie in het Witte Huis gegeven. Met de aanstelling van Paula White in het zogeheten public liaison office van het Witte Huis lijkt Trump zijn banden te willen aanhalen met een toch al trouwe groep kiezers: de conservatieve christenen.

White zal advies geven in het kader van het Faith and Opportunity Initiative dat Trump vorig jaar in het leven riep. Dat initiatief stelt religieuze groepen in staat een stempel te drukken op wetgeving. Het initiatief is ook een kapstok voor anti-abortusmaatregelen.

Paula White (53) was tot nog toe bekend als de persoonlijke pastor van Trump – zoals zij ook popmuzikanten Michael Jackson en Kid Rock bijstond. Trump leerde zij kennen in 2001, schrijft zij in haar recent verschenen boek Something Greater, en zij zag die ontmoeting als „weer een manier waarop God mij in staat stelt zijn bedoeling te volbrengen”.

Religieuze ondernemer

White is een religieuze ondernemer, wier belangrijkste geloofsartikel is dat God rijk maakt wie hij liefheeft. Dat is een tak van het christendom die in de Verenigde Staten bloeit. White hoort met haar tv-show tot het zogenoemde welvaartsevangelie, dat vooral bestaat uit tv-predikers die hun volgelingen om donaties vragen, waarna God de gevers zal belonen. Zo vroeg White haar volgelingen in januari 2018 om hun maandsalaris aan haar in Florida gevestigde kerkgenootschap over te maken.

Het leidde tot een storm aan kritiek, ook van andere streng-christelijke leiders in de VS, die haar voor ketter uitmaakten. Het feit dat ze in het verleden verwikkeld is geweest in financiële schandalen maakte haar daarbij extra verdacht.

White is geen nieuweling in de politieke omgeving van de president. Zij sprak de zegen uit bij Trumps inauguratie in 2017. In een van haar bijeenkomsten hield ze haar gehoor voor dat de grond van het Witte Huis „geheiligd” was door haar aanwezigheid. Ze vergeleek Trump met een koning en met God: „Nee zeggen tegen Trump is net zoiets als nee zeggen tegen God.” Vorige week was White nog op het Witte Huis met een reeks andere christelijke leiders om voor en met de president te bidden.

Honored to pray for @realDonaldTrump and our nation! Also discussed the many great accomplishments under the leadership of President Trump. He continues to work tirelessly on behalf of the American people

(Official White House Photo by Joyce Boghosian) #prayer #potus #nation pic.twitter.com/rJ6ExahYXN — Paula White-Cain (@Paula_White) October 31, 2019

De evangelische tv-zender Christian Broadcast Network haalde een van de geestelijken, Robert Jeffress, aan die zei: „Het voornaamste doel van deze informele ontmoeting met geestelijk leiders was dat de president ons kon bijpraten over de voortdurende opmerkelijke wapenfeiten van deze regering – vooral op terreinen die belangrijk zijn voor evangelicals.”

‘To say no to President Trump would be saying no to God.’ — Trump’s faith adviser and ‘Righteous Gemstones’ character come to life Paula White is now an official White House employee pic.twitter.com/hjCOfnpjHD — NowThis (@nowthisnews) November 4, 2019