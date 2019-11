Duizenden kinderen schrijven brief aan onderwijsminister Slob

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, CU) ontvangt deze maand duizenden brieven van basisschoolleerlingen. De kinderen doen mee aan de actie ‘Brieven voor Beter Onderwijs’, bedacht door een docent van basisschool De Raamdonk in Grave. In de brieven schrijven de kinderen waarom ze vinden dat er meer geld naar het (basis)onderwijs moet komen. Ook de leerlingen van de openbare basisschool De Havenrakkers in Broek en Waterland doen mee met de brievenactie. Hieronder een selectie van de brieven die de kinderen aan de minister schreven.