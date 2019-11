Drie brandweerlieden omgekomen bij explosies Italië, vermoedelijk opzet

Bij een dubbele explosie in een leegstaande boerderij in de Italiaanse provincie Alessandria zijn dinsdagochtend drie brandweermannen om het leven gekomen. Dat melden Italiaanse media. Volgens de Italiaanse justitie is er waarschijnlijk opzet in het spel. Na de explosie vond de politie een gasfles en een op afstand bedienbare timer. Drie andere hulpverleners raakten gewond.

Het is niet duidelijk wat het motief is voor de explosies, ook zijn er voor zover bekend nog geen arrestaties verricht. Het Italiaanse persbureau ANSA meldt op basis van anonieme bronnen binnen het onderzoeksteam dat er geen aanwijzingen zijn gevonden die wijzen op een terroristisch motief. De eigenaar van het pand is verhoord maar niet aangehouden.

De brandweer reageerde rond 02.00 uur op een bericht over een zware explosie in de onbewoonde boerderij. Eenmaal ter plaatse vond een tweede ontploffing plaats, waarbij de brandweerlieden omkwamen. Aanvankelijk gingen de hulpdiensten ervan uit dat de explosies het gevolg waren van een gaslek of brand, tot de afstandsbediening en de gasfles werden ontdekt.

De explosie vond plaats in het dorp Quargneto.