Deal kroongetuige onder druk na getuigenis over moordaanslag

Kroongetuige Nabil B. heeft vanuit detentie geprobeerd om een liquidatie uit te laten voeren, in de week voordat hij een deal sloot met justitie over strafvermindering.

Dat stelt Mohamed Razzouki, een verdachte in de strafzaak Marengo omdat hij wordt gezien als lid van de criminele organisatie van ’s lands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi. Als Razzouki’s verklaring klopt, kan de kroongetuigedeal onder druk komen te staan. De advocaat van Razzouki, Nico Meijering, vindt dat de verklaring aantoont dat Nabil B. onbetrouwbaar is.

Razzouki heeft volgens Meijering in een recente verklaring aan de recherche precies uitgelegd hoe de kroongetuige hem op 17 december 2017 naar een plek in Utrecht heeft gelokt waar zijn auto vervolgens beschoten is. Bij die aanslag is Razzouki zwaargewond geraakt, net als een vriend die in de auto zat en een 81-jarige vrouw die in haar woning lag te slapen en door een verdwaalde kogel werd geraakt.

De verklaring van Razzouki is van belang in een grote strafzaak tegen de georganiseerde misdaad, het proces Marengo. Kroongetuige Nabil B. sloot eind december 2017 een overeenkomst die hem verplicht alles te vertellen over strafbare feiten die hij gepleegd heeft in relatie tot zijn verklaringen en de personen die daarin voorkomen. Volgens het verhaal van Razzouki heeft de kroongetuige zich dus niet aan de afspraken gehouden. Wat daarvan de juridische gevolgen zijn voor de kroongetuige en verdachten, is aan het Openbaar Ministerie en de rechter.

Het OM beschuldigt Razzouki van betrokkenheid bij minstens twee voltooide liquidaties en een aantal voorbereidingen daarvan en pogingen daartoe. Belangrijk bewijs tegen Razzouki is afkomstig van Nabil B. De kroongetuige zelf wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een aantal liquidaties. In maart 2018 is de deal bekendgemaakt bij eerste tussentijdse zitting in het Marengo-proces waarin inmiddels 16 mannen als verdachte zijn aangemerkt.

Hoofdverdachte in de zaak is Ridouan Taghi, die volgens het OM de leider was van een criminele organisatie die ten minste vijf voltooide liquidaties heeft laten uitvoeren en daarnaast ook nog verdacht wordt van twee mislukte moordaanslagen en voorbereidingen voor liquidaties op nog een vier andere doelwitten. Taghi is nog altijd voortvluchtig, net als zijn handlanger Saïd Razzouki, de oudere broer van Mohammed. Hij heeft geen bezwaar tegen het noemen van zijn volledige naam.

PGP-telefoon in de cel

Tijdens het eerste openbare verhoor in juli van dit jaar moest kroongetuige Nabil B. op vragen van advocaat Meijering erkennen dat hij in het najaar van 2017 in zijn cel de beschikking had over een speciale PGP-telefoon waarmee versleutelde berichten kunnen worden gestuurd. Via die telefoon, die op verzoek van Nabil B. geregeld was door Mohamed Razzouki, heeft de kroongetuige naar eigen zeggen contact gehad met de broers Razzouki én Ridouan Taghi. Hij zou voor het sluiten van zijn kroongetuigendeal zo hebben uitgezocht of zijn leven in gevaar was. „Door die PGP-telefoon heb ik antwoorden gekregen waardoor ik wist dat kroongetuige worden de enige oplossing was”, aldus Nabil B. Mohamed Razzouki en zijn advocaat Meijering zeggen echter dat hij de telefoon ook heeft gebruikt voor een moordopdracht.

Tijdens die zitting bleek dat de officieren niet wisten dat Nabil B. een telefoon in zijn cel heeft gehad. Dat bleek later wel bekend bij de officier die de onderhandelingen met hem heeft gedaan. Die heeft daarvan pas een proces-verbaal opgemaakt enkele dagen na het openbare verhoor in juli. De telefoons van Nabil B. en Razzouki zijn in beslag genomen. Onderzoek ernaar kan duidelijkheid verschaffen over de vraag of de stelling van Razzouki klopt dat hij door de kroongetuige is gelokt naar de plek waar hij eind 2017 is beschoten.

Het OM spreekt in een reactie van „een ernstige beschuldiging”. „Dit is een vorm van trial by media die schadelijk is voor het onderzoek”, aldus een woordvoerder.