De romantische komedie werkt nog prima

Staat ze op uit haar graf, de romantische komedie? Het is al zo’n tien jaar geleden dat een grote studio geld stak in het genre. Amerika was er klaar mee, hier behelpen we ons sindsdien met Neder-romkoms. Maar eigenlijk wil je sterren van het formaat Tom Hanks, Meg Ryan, Julia Roberts en Hugh Grant voor elkaar zien vallen.

In het fijne, dwaze Last Christmas speelt Emilia Clarke (Game of Thrones) de losgeslagen, cynische en ongelukkige Kate. ‘Love interest’ is Henry Golding, de Maleisische tv-presentator die vorig jaar vanuit het niets de wereld veroverde met Crazy Rich Asians, een Aziatische romkom die alleen al in de VS goed bleek voor 175 miljoen dollar. Dat succes schudde Hollywood wakker: er is kennelijk weer vraag naar romkoms. En niet alleen voor een date in de huiskamer, waar Netflix het genre al eerder uit de mottenballen haalde.

Last Christmas draait om laat-twintiger Kate, die vagelijk hoopt op een doorbraak als zangeres. Verkleed als elf verkoopt ze vreugdeloos prullaria in een permanente kerstwinkel in Londen. Na een hartoperatie ging er iets mis met haar, leren we: ze raakte vervreemd van de wereld, zichzelf en haar moeder, de onuitstaanbaar vittende Joegoslavische dramaqueen Adelia (een schmierende Emma Thompson, die het script mede schreef).

Kate vergooit haar leven, rommelt stomdronken met rolkoffertje van onenightstand naar slaapbank bij oude vrienden, wier tropische aquarium ze dan met haar föhn elektrocuteert. De dromerige, warme Tom (Golding), vrijwilliger bij het daklozencentrum tegenover haar winkel, dient zich aan als redder. Na hun ‘meet cute’ leert hij haar de schoonheid van de wereld en de mensen weer te zien. Zelf blijkt hij ongrijpbaar.

Er volgt een idiote interpretatie van Whams kersthit Last Christmas die de film karamelliseert in suikerstroop. En toch blief je daar nog best een schepje poedersuiker overheen. Het geheim van Last Christmas is namelijk simpel: geloven in de beproefde formule van de romantische komedie, van ‘meet cute’, overwonnen argwaan, ontluikende liefde, dwaze obstakels. Met een charismatisch liefdespaar werkt dat nog altijd prima. Vooral Emilia Clarke is een revelatie. Tijdens en na haar rol van ongenaakbare koningin Daenerys in HBO-serie Game of Thrones viel ze op als actieheldin in mislukte blockbusters als Terminator: Genisys en Solo: A Star Wars Story. Maar als kwetsbare, geblokkeerde Kate bewijst ze zich als komiek, geholpen door spitse dialogen – de essentie van elke geslaagde romkom. Zo kan de romkom wel weer even mee.

Romantische komedie Last Christmas Regie: Paul Feig. Met: Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh, Emma Thompson. In: 114 bioscopen ●●●●●

