CPB: meer milieuwinst mogelijk bij recycling plastic afval

Recycling in Nederland kan een stuk efficiënter. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) kan meer milieuwinst behaald worden door bepaalde maatregelen te treffen op het gebied van recyclen. Het planbureau stelt onder meer een exportheffing of -verbod van plasticafval naar landen waar veel afval gedumpt wordt voor, blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport.

Nederland exporteerde vorig jaar 361 duizend ton plastic afval, waarvan 86 ton buiten Europa. Dit afval eindigt dus ook in landen waar minder strenge milieuregels gelden. Een deel van het afval wordt daar gedumpt, met het risico dat het eindigt in de natuur. Hiermee draagt Nederland niet alleen bij aan milieu- en gezondheidsschade in deze landen, maar ook aan mondiale milieuproblemen als de vervuiling van de oceanen. Een exportheffing of -verbod van afval naar deze landen zou dit probleem kunnen verhelpen.

Verder stelt het CPB voor het statiegeldsysteem in Nederland uit te breiden, zodat bijvoorbeeld ook bij de aanschaf van kleine plastic flesjes en blikjes statiegeld betaald moet worden. Dit zou niet alleen leiden tot een „prikkel om zwerfafval tegen te gaan”, ook kunnen kleine flesjes gebruikt worden voor zogenoemde hoogwaardige recycling - waarbij het gerecyclede materiaal wordt gebruikt voor eenzelfde soort product.

Het CPB acht de maatregelen nodig omdat „de kwaliteit van het afval nog steeds een groot probleem is”. Zo is er te weinig recyclebaar plastic afval en neemt de vervuiling van recyclebaar textiel en papier toe, onder meer door etensresten op papierafval. Hierdoor komt volgens het planbureau „zowel de opbrengst als de milieuwinst onder druk te staan”.