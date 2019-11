Bijleveld na excuses steeds meer in het nauw gebracht

Even lijkt de politieke angel uit het debat, als minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) rond kwart voor acht ’s avonds haar „oprechte excuses” aanbiedt voor de burgerslachtoffers die vielen in de Iraakse stad Hawija, door toedoen van een Nederlandse bom. Maar meteen daarna buitelen de Tweede Kamerleden over de minister heen: wat wist ze eigenlijk wanneer? En waarom weet het parlement nú pas, ruim vier jaar later, dat het indertijd verkeerd is geïnformeerd?

Minister verzweeg burgerdoden Hawija voor politiek gewin

Zo werd het een netelig debat voor Bijleveld – dat dinsdagavond omstreeks half elf nog niet ten einde was. Op dinsdagmiddag besloot de Tweede Kamer om nog diezelfde avond een debat te voeren over de zeventig doden, onder wie tientallen burgers, en zeker honderd gewonden die vielen bij een aanval op een IS-bommenfabriek op 3 juni 2015. Dat werd bekend na publicaties van NRC en NOS half oktober.

Voorafgaand zette de minister de feiten op een rij. Daaruit bleek: op 9 juni 2015 is toenmalig minister Jeanine Hennis (VVD) geïnformeerd over de burgerdoden. Maar aan de Kamer schreef zij twee weken later juist dat er geen burgerslachtoffers waren gevallen.

„Dat was natuurlijk een flagrante leugen”, zei GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks. Ook SP’er Sadet Karabulut sprak over „de leugenachtige antwoorden” van de minister, die zelf nadrukkelijk „afstand wilde nemen van het frame voorliegen”, en sprak over „verkeerd” of „onjuist” informeren van de Tweede Kamer.

‘Burgerslachtoffers calculeren we niet in, zo opereren wij niet’

En dat weet Bijleveld pas sinds afgelopen vrijdag, zei ze. Tijdens een laatste check naar de feiten kwam het onjuiste antwoord van minister Hennis aan het licht. Het kostte de minister zichtbaar moeite de Kamer daarvan te overtuigen. Haar handgebaren werden allengs groter, alsof die haar woorden overtuigingskracht moesten geven.

De aandacht richtte zich steeds meer op het ministerie. Wist er dan niemand in de ambtelijke top dat Hennis in 2015 verkeerde informatie verstrekte? Een „brisante bom”, noemde PVV’er Raymond de Roon, dat. En, vroeg Joël Voordewind van de ChristenUnie: „Als het ministerie toestaat dat er glashard wordt gelogen, wanneer gebeurde dat dan nog meer?”

Informatieplicht

Want het onjuist informeren van de Tweede Kamer kan reden zijn voor een bewindspersoon om af te treden – ook als het een voorganger betreft. Dat heeft te maken met de informatieplicht van leden van het kabinet aan de Kamer. De vraag die Bijleveld daarom overtuigend moet zien te beantwoorden is of zij werkelijk pas zo laat wist dat de Kamer verkeerd geïnformeerd werd in 2015?

Dat defensie bekendstaat als een gesloten bolwerk, helpt daarbij niet. Geheimhouden is het devies bij het ministerie, dat ook veelvuldig werkt met staatsgeheime operaties. Bijleveld probeert de Kamer tegemoet te komen door te zeggen dat het wat haar betreft ook te lang heeft geduurd.

Het is de houding die Bijleveld kenmerkt: als minister loopt ze aan de zonnige kant van de straat. Ze is van de grote lijnen, die ze vrolijk en optimistisch aan de Tweede Kamer vertelt.

De moeilijke dossiers bij defensie – personeel, materieel, ziektes door toedoen van het gebruik van giftige stoffen zoals chroom-6 – vallen onder staatssecretaris Barbara Visser (VVD) . Bijleveld had toe nu toe niets moeilijks te verdedigen.

Dat is nu anders – en ook hier houdt ze haar optimisme vast. Dat de minister ook glimlacht nu het burgerdoden betreft kwam haar op kritiek te staan, maar in de problemen bracht het haar niet.

Of dat ook nu zo is, moet blijken – die conclusie is te vroeg. Er is in ieder geval één vraag die blijft hangen. De „politieke antenne op het departement”, zoals VVD’er André Bosman zegt. Bijleveld: „Dat moet beter. Daar moeten we met zijn allen aan werken.”

