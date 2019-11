Bijleveld biedt excuses aan na verkeerd informeren Kamer over Irak

Minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) heeft dinsdagavond haar „oprechte excuses” aangeboden voor het verkeerd informeren van de Tweede Kamer door haar voorganger Jeanine Hennis (VVD) over de Nederlandse luchtaanval in Irak. Daarbij kwamen in 2015 zeker zeventig mensen om het leven, onder wie tientallen burgers.

Dinsdagavond debatteert de Tweede Kamer over de luchtaanval. Uit die spoedzitting bleek eerder op de avond al dat toenmalig minister Hennis van Defensie kort na de luchtaanval persoonlijk op de hoogte was gesteld van het bombardement en van het vermoedelijke aantal slachtoffers. Toch stelde Hennis een maand later in de Kamer dat er „geen sprake is geweest van Nederlandse betrokkenheid bij burgerslachtoffers”.

Volgens Bijleveld wist zij afgelopen vrijdag pas van het feit dat de Kamer in 2015 verkeerd is geïnformeerd door haar voorganger. „Ik heb het allereerste moment gekozen waarop ik u op de hoogte kon brengen dat mijn voorganger u verkeerd heeft geïnformeerd”, zei zij. De linkse oppositie en coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zijn buitengewoon kritisch op de gang van zaken, evenals de SGP.

Lees ook: Kabinet erkent dat Nederlandse luchtaanval 70 levens kostte

De aanval van de F-16’s was gericht tegen een wapenopslag van terreurgroep Islamitische Staat in de Irakese Hawija. Maandag schreef Bijleveld dat in de bommenfabriek waarop het bombardement plaatsvond, meer materiaal lag opgeslagen dan gedacht. Daardoor viel een onvoorzien aantal doden.