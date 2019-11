Na een veel te lange tijd zonder sportieve activiteiten, trek ik (vrouw, 61) sinds een aantal maanden drie keer per week baantjes in het zwembad. Het doet me goed, ik voel me energieker en jonger.

Onlangs zwom een man die in dezelfde baan als ik aan het zwemmen was, mij tegemoet en glimlachte charmant naar mij bij het passeren. Toen ik weer terugzwom zag ik dat hij aan het eind van de baan uitrustte en naar mij keek.

Ik merkte dat ik mij gevleid voelde door de onverwachte aandacht van deze jonge man en zwom (wat fanatieker dan daarvoor) zijn kant op. Toen ik de kant had bereikt, keek hij mij weer uitermate aardig aan om mij vervolgens te vragen of ik er bezwaar tegen had om in de baan ernaast te gaan zwemmen omdat het tempo van de zwemmers in deze baan wat hoger lag dan dat van mij. Ik was weer helemaal 61.