Apeldoornse gemeenteraad wil Ton Heerts als nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft maandag voormalig PvdA-Tweede Kamerlid en FNV-voorman Ton Heerts voorgedragen als nieuwe burgemeester. Volgens de dertien fractievoorzitters die verenigd waren in de vertrouwenscommissie is hij een „bevlogen, daadkrachtige bestuurder”. Als de minister van Binnenlandse Zaken met de voordracht instemt, wat wel gebruikelijk is, zou Heerts in december door de Kroon benoemd kunnen worden.

De 52-jarige Heerts werd het Twentse Tubbergen geboren, maar woont al jaren in Apeldoorn. Hij leerde de plaats naar eigen zeggen kennen tijdens zijn opleiding aldaar voor zijn eerste baan, op de kazerne van de Koninklijke Marechaussee.

Later in zijn loopbaan bekleedde Heerts functies voor verschillende vakbonden. Tussen 2006 en 2010 was hij namens de de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer. In 2013 werd volgde hij Agnes Jongerius op als voorzitter van de FNV, nadat zij na een machtsstrijd over een pensioenakkoord was vertrokken. Momenteel is hij nog voorzitter van de MBO Raad.

Heerts volgt als burgemeester van Apeldoorn John Berends op, die in februari van dit jaar vertrok omdat hij Commissaris van de Koning werd in de provincie Gelderland. De taak wordt sindsdien waargenomen door VVD-politica Petra van Wingerden-Boers.