Aantal misdragingen door vliegtuigpassagiers opnieuw gestegen

Het aantal incidenten met passagiers die zich misdragen in het vliegtuig is fors gestegen. Nederlandse luchtvaartmaatschappijen registreerden vorig jaar 1.006 meldingen van passagiers die zich misdroegen. In 2017 ging het nog om 906 ordeverstoringen door passagiers, waardoor er sprake is van een stijging van 11 procent. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dinsdag.

Ook de zwaarte van de voorvallen neemt toe. Bij zwaardere incidenten gaat het om verbale en fysieke agressie waarbij de Marechaussee wordt ingeschakeld, alsmede gevallen waarbij onhandelbare passagiers een boete krijgen van de gezagvoerder. Het percentage van deze zwaardere voorvallen steeg vorig jaar tot 60 procent, oftewel 636 meldingen. In 2017 waren dat er 474 en het jaar daarvoor 414.

In 2018 gingen de meeste meldingen over wangedrag van onhandelbare passagiers, zonder dat er sprake was van drankgebruik of roken. Wel is het aantal mensen dat een sigaret opsteekt in het vliegtuig sterk gedaald (44 procent).

De meeste incidenten doen zich voor op middellange en langeafstandsvluchten. Wat betreft bestemmingen gaat het op vluchten van en naar Spanje het vaakst mis. Relatief gezien, dus het aantal meldingen ten opzichte van het aantal vluchten, staan Caribisch Nederland en Israël bovenaan.