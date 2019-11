Inspectie: instanties faalden in zaak Lili en Howick

Voogdijstichting Nidos heeft zich bij de voorbereiding voor het uitzetten van de Armeense asielkinderen Lili (nu 13) en Howick (nu 14) niet aan de afspraken gehouden. Nidos en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V), belast met het uitzetten van vreemdelingen, wantrouwden elkaar waardoor informatie niet werd doorgegeven en samenwerking werd bemoeilijkt.

DT&V had „onvoldoende regie” op de uitzetting. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een rapport dat werd opgesteld door de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Zo wordt de politie verweten in de uren nadat de twee tieners verdwenen geen adequate zoekactie op touw te hebben gezet. Politiemedewerkers kregen „de onduidelijke opdracht een oogje in het zeil te houden bij de woning in Wijchen”.

Reconstructie

De uitzetting van de twee Armeense kinderen was vorig jaar september dagenlang groot nieuws. Lili en Howick, die al langer dan tien jaar in Nederland woonden, zouden worden uitgezet naar Armenië, waar hun moeder op dat moment woonde. Zij was eerder zónder haar kinderen uitgezet. Toen de kinderen wél uitgezet zouden worden, verdwenen ze een dag voordat zij op het vliegtuig moesten stappen. Ze doken pas weer op nadat de toenmalige staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) had besloten dat ze toch mochten blijven. Harbers verzocht daarna om een onderzoek naar het vertrekproces, een onderzoek dat eigenlijk al in januari van dit jaar had moeten verschijnen.

Uit de reconstructie van de gebeurtenissen van de twee weken voorafgaand aan het geplande vertrek, blijkt dat er sprake was van onderling wantrouwen en onvoldoende regie waardoor een soepele uitzetting onmogelijk werd.

Zo moest voor de uitzetting adequate opvang in Armenië geregeld zijn. DT&V vond dat die opvang goed geregeld was, de kinderen zouden bij hun moeder gaan wonen. Als zij niet in staat zou zijn de kinderen op te vangen, dan was er een alternatief. Nidos vond dat onvoldoende en stuurde een medewerker naar Armenië om de geplande opvang te gaan bekijken. Zo’n actie valt buiten de bevoegdheid van de voogdijstichting.

Safehouse

Daarnaast waren medewerkers van Nidos de dagen voor de uitzetting belast met het toezicht op de kinderen. Zij zouden ondergebracht worden in een „safehouse” en onder permanent toezicht staan. Er zou geen bezoek aan hun grootouders in Wijchen worden gebracht, omdat het risico dat de kinderen dan zouden „verdwijnen” te groot werd geacht. Nidos bracht de kinderen toch naar de grootouders om afscheid te nemen. Uit het rapport: „Daarmee was Nidos op dat moment een onbetrouwbare partij voor de DT&V.”

De Inspectie adviseert in het vervolg vertrekprocessen uit te voeren binnen de geldende regels. Dat is hier niet gebeurd.