Zes nieuwe arrestaties in Vietnam in zaak truckdoden

In Vietnam zijn zes nieuwe arrestaties verricht in verband met de 39 doden die vorige maand in een vrachtwagen in de Britse plaats Grays werden gevonden. Dat meldt persbureau Reuters maandag. Vrijdag werden al twee verdachten gearresteerd in het Zuidoost-Aziatische land.

De Vietnamese autoriteiten riepen vrijdag ook een onbekend aantal mensen op om te worden ondervraagd over de zaak. Het is onduidelijk of de nieuwe arrestaties verband houden met deze ondervraagden, en of er nog meer aanhoudingen worden verwacht.

In de vrachtwagen nabij een industrieterrein in Grays, ten oosten van Londen aan de Theems, werden twee weken geleden lichamen van 31 mannen en 8 vrouwen gevonden. De Britse politie meldde eerst ervan uit te gaan dat de slachtoffers Chinezen waren, later bleek dat zij allemaal de Vietnamese nationaliteit hadden. Onderzoekers in Vietnam hebben dna afgenomen bij mogelijke nabestaanden in een poging de slachtoffers te identificeren.

Dertien aanhoudingen

In totaal zijn er nu dertien verdachten aangehouden in de zaak, van wie acht in Vietnam. In het Verenigd Koninkrijk werden vijf verdachten aangehouden die worden verdacht van mensensmokkel en doodslag. Drie van hen zijn op borgtocht vrijgelaten. De chauffeur van de vrachtwagen, een 25-jarige Noord-Ier, zit nog vast. De Britse politie is nog op zoek naar twee Noord-Ierse broers die een belangrijke rol zouden hebben gespeeld.