Ze dacht dat ze doping smokkelde

Twee dagen voordat haar auto in Duitsland wordt stilgezet, was ze nog in Marokko. In de Diamond League-finale in Rabat eindigde ze als laatste, meer dan een seconde langzamer dan de WK-limiet. Daarna verdwijnt ze van de radar.

Ook de Atletiekunie weet lange tijd niet waar Madiea G. is. Haar trainer verklaart haar afwezigheid door „privéomstandigheden”. Pas een maand later blijkt dat de 27-jarige Nederlandse topatlete al enige tijd in een Duitse politiecel zit op verdenking van drugssmokkel.

Op dinsdag 18 juli wordt de auto van G. tijdens een routinecontrole stilgezet op de A3 bij Elten, enkele kilometers voorbij de Nederlandse grens. In de kofferbak van haar auto vindt de politie ruim 50 kilo xtc, bijna 2 kilo crystal meth en 12.000 euro aan contanten. De drugs hebben in Duitsland een straatwaarde van ongeveer 2 miljoen euro.

Maandag werd G. door de Duitse rechter veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenisstraf, een jaar hoger dan de officier van justitie eiste. Met de uitspraak is G.’s carrière als topsporter in één klap plots ten einde, net als deze ooit uit het niets begon.

Gevlucht uit Afghanistan

G. werd in 1992 geboren in Amsterdam. Ze is dochter van Pakistaanse ouders die komen uit Lyari, een district behorend tot de Pakistaanse stad Karachi – berucht om zijn criminaliteit. G.’s grootvader, Lal Bakhsh Rind, was er een politiek icoon. Als hij vanwege zijn politieke activiteiten moet vluchten naar Afghanistan, stuurt hij zijn dochter – G.’s moeder – naar Nederland.

Pas op haar dertiende komt G. voor het eerst in aanraking met atletiek, als ze op een schooltoernooi wordt gescout door atletiektrainer Sammy Monsels. Hij ziet dat ze talent heeft en neemt haar mee naar zijn sportclub in de Bijlmer. Later maakt ze de overstap naar de Amsterdamse atletiekvereniging Phanos, waar ze niet willen reageren op haar veroordeling.

Binnen een jaar loopt G. bij de NK junioren mee op de 60, 100 en 200 meter. Haar specialiteit wordt echter de 400 meter, een afstand waarop ze meervoudig Nederlands kampioen zou worden. „Eigenlijk vond ik de 400 meter veel te lang voor mij”, vertelde de atlete in 2013 tegen atletiek.nl. Maar in haar eerste wedstrijd op die afstand, drie jaar na het schooltoernooi, loopt ze direct een tijd onder de minuut.

Vorig jaar liep G. in het Zwitserse Bellinzona met 51.12 de op-een-na-snelste Nederlandse tijd op de 400 meter. Alleen Lisanne de Witte kan betere cijfers overleggen.

Naast haar individuele successen doet G. in 2016 met het Nederlandse estafetteteam mee aan de Olympische Spelen in Rio in 2016, op de 4x400 meter. De vrouwen lopen een Nederlands record, maar halen de finale niet. In Lyari wordt ze desondanks een beroemdheid, schreef de Pakistaanse krant Dawn vorig jaar. Ze werd de eerste vrouwelijke olympische sporter van het Beloetsjen-volk – een nomadische stam uit Pakistan, Iran en Afghanistan.

Vorige maand zou ze met de Nederlands estafetteploeg meedoen tijdens de WK in Qatar, waar ze ontbrak vanwege haar aanhouding.

Doping

In de rechtszaal liet G. het woord maandag over aan haar advocaat. Hij verklaarde dat de atlete niet wist dat ze drugs smokkelde. Ze zou met „duistere figuren” hebben afgesproken dat ze dopingproducten zou smokkelen, die ze als dank voor haar diensten ook zelf mocht gebruiken. „Ze stond onder druk om te presteren, haar voorbereiding op deelname aan de WK verliep niet zoals gepland.” Uit angst voor haar familie wilde ze niet zeggen om welke verboden middelen het zou gaan, en van wie deze afkomstig waren.

De Atletiekunie heeft maandag een melding gedaan bij de Dopingautoriteit om uit te zoeken wat er van haar verklaring klopt, ook al beoordeelde de rechter deze als onwaar. G. gaat in beroep tegen haar veroordeling.