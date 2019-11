WADA richt dopingonderzoek ook op Sifan Hassan

Wereldantidopingorganisatie WADA heeft een onderzoek aangekondigd naar alle atleten die hebben getraind bij Alberto Salazar. Deze Amerikaanse coach werd onlangs voor vier jaar geschorst vanwege schending van de dopingsregels. Ook de Nederlandse atlete Sifan Hassan wordt onderzocht door de WADA. Dat meldt de BBC maandag.

Hassan behaalde op de WK atletiek in oktober de wereldtitel op de 10 kilometer en op de 1.500 meter, een nog niet eerder vertoonde combinatie. De winst van Hassan leidde naast bewondering ook tot discussie. Door sommigen werden haar twee wereldtitels in verband gebracht met doping. Hassan is echter nooit positief getest op doping.

Zelf reageerde ze vorige maand boos tegenover de media die haar overwinningen in Doha koppelden aan dopinggebruik. „Ik ben een schone atlete. Ik heb nooit iets fouts genomen, mij is nooit iets aangeboden en ik heb nooit iets verdachts gezien”, zei Hassan. Over Salazar zei ze dat hij niet haar dealer was, maar haar trainer, en een goede ook.

Salazar, die aan het hoofd stond van het trainingsprogramma Nike Oregon Project, werd tijdens de WK in Doha voor vier jaar geschorst door het Amerikaanse antidopingagentschap USADA. Zijn beroep tegen het besluit loopt nog. Hij zou onder meer geëxperimenteerd hebben met het verboden middel testosteron en geprobeerd hebben om dopingcontroles te beïnvloeden.

Lees ook: De bijzondere prestatie van Sifan Hassan leidt tot bewondering en discussie

Nike trok vorige maand al de stekker uit het Nike Oregon Project naar aanleiding van het dopingschandaal. Onder anderen Sifan Hassan maakte onderdeel uit van dat programma en moest daardoor op zoek naar een nieuwe trainer. Het programma werd opgericht in 2001 met als doel om met de beste westerse atleten de sportieve macht van Afrikaanse marathonlopers te breken. Viervoudig olympisch kampioen Mo Farah was tussen 2011 en 2017 ook lid van de groep.