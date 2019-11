Waarom Max Verstappen Ferrari van valsspelen betichtte

Zijn blik was strak, zijn woorden harder dan die van wie ook. Ferrari was na zijn herfstrenaissance nergens meer te bekennen in de Grote Prijs van de Verenigde Staten en volgens Max Verstappen was duidelijk waarom: „Dat is als je stopt met valsspelen natuurlijk.”

Het woord was tot dan toe vermeden door alle teams die hun vraagtekens hadden gezet bij het grote voordeel in topsnelheid dat Ferrari sinds de zomer kende.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto noemde de uitspraak van Verstappen teleurstellend, niet goed voor de sport. Charles Leclerc, die op ruime achterstand na het uitvallen van Sebastian Vettel in de VS als enige Ferrari-coureur de finish haalde, noemde uitspraak „een grap”; Verstappen zou volgens Monegask niet weten waar hij het over heeft. Voormalig wereldkampioen Nico Rosberg en de Nederlandse oud-coureur Robert Doornbos noemden het eerlijk, maar niet handig.

Zo gaat het dankzij Verstappen na de race in de VS niet over de zesde wereldtitel van Lewis Hamilton, niet over de racewinst van Valtteri Bottas, zelfs niet over zijn eigen sterke optreden en derde plaats; hét verhaal is Ferrari en zijn plotselinge motorverval.

De snelheid van Ferrari

Tijdens de eerste zes races na de zomerstop startte Ferrari telkens vanaf poleposition en won het drie Grands prix. Concurrenten, met de andere topteams Red Bull en Mercedes voorop, verbaasden zich over het plotselinge grote verschil in topsnelheid – Ferrari was soms een halve tot een hele seconde sneller op de rechte stukken. Beschuldigingen kwamen er niet, het bleef cynisch bij ‘o, ze hebben hun zaken blijkbaar goed voor elkaar’.

Voor het raceweekend in Amerika werden de twijfels concreter, en was het Red Bull dat autosportfederatie FIA om opheldering vroeg. Red Bull dacht een oorzaak te hebben gevonden voor Ferrari’s topsnelheid. De motoren in de auto mogen per uur niet meer dan honderd kilo benzine krijgen. Een zogenoemde ‘fuel-flow-meter’ meet, in intervallen, of deze grens niet wordt overschreden. Maar in de tussentijd zou een team vrij spel hebben. Red Bull vermoedt dat Ferrari met een extra kabel langs de meter, door middel elektrische spanning de metingen verstoort. Zo zou er meer brandstof naar de motor kunnen op belangrijke momenten, bijvoorbeeld tijdens het accelereren.

In plaats van de FIA te vragen om na te gaan of Ferrari dit daadwerkelijk deed, stelde Red Bull de vraag of ze dit zelf zouden mogen doen. Directe beschuldigingen zijn zeldzaam in de Formule 1. De FIA maakte via een technische richtlijn vervolgens duidelijk dat zoiets niet zou mogen. Het doel van Red Bull zal een proces van uitsluiting zijn geweest: als dit een verschil zou maken, had het team zijn antwoord en was er een verklaring voor Ferrari’s hoge topsnelheid.

Verband na nieuwe richtlijn

Vals spel zou het officieel niet zijn, want auto’s worden voor elke race door de FIA gecontroleerd. Het zou eerder het benutten van een maas in de regelgeving zijn. Sportiviteit is een ander verhaal. De FIA reageerde alleen op het verzoek van Red Bull en zei niets over de legaliteit van de Ferrari-motor. Zoals teambaas Binotto graag had gezien.

Toen Ferrari zondag de aansluiting met de top verloor en ook minder topsnelheid leek te hebben, werd het verband tussen de prestaties en de richtlijn van de FIA gelegd. Al was Verstappen de enige die er direct naar verwees. Volgens Ferrari was er geen verband tussen de slechte race en het FIA-oordeel.

Zo moest Charles Leclerc noodgedwongen met een oudere motor rijden om geen plekken op de startgrid te verliezen als straf. Daarnaast experimenteerde Ferrari met een afstelling van de auto die gericht was op meer neerwaartse druk, iets wat ten koste gaat van de topsnelheid. Binotto zei dat het team nog amper had gekeken naar de richtlijn van de FIA. „Dat zullen we nog doen.”