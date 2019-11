Vooroordeel

Op het afgesproken tijdstip belt de Brabantse beddenleverancier in Rotterdam bij me aan om een logeerbed te bezorgen. Met zachte G stellen de twee jongens zich voor. Terwijl ze met het pakket de tuin inlopen draait er een zich om en zegt: „Hé, een tram!” In gedachten zie ik het vredige dorp waar ze vandaan komen en zeg: „Ja, die heb je hier in de grote stad.” „Weet ik meneer, maar ik sta dubbel geparkeerd”, zegt hij, vervolgt snel zijn weg naar binnen en nog voordat ik koffie heb kunnen aanbieden stuift het busje weer weg.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 november 2019