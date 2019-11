Versturen van brieven en pakketten wordt duurder

Het versturen van brieven en pakketten wordt volgend jaar duurder. Dat heeft PostNL maandag bekendgemaakt. De prijs van een postzegel stijgt met 4 cent naar 0,91 euro, het verzenden van een pakket wordt 0,30 euro duurder. De prijzen voor postbezorging stijgen al jaren. Het aantal verstuurde brieven neemt af, terwijl het aantal pakketten toeneemt.

De prijs van een postzegel voor verzending binnen Nederland is nu 0,87 euro. Het basistarief voor brieven naar het buitenland stijgt van 1,45 euro naar 1,50 euro. Het frankeren met de frankeermachine kost vanaf volgend jaar 0,85 euro, in plaats van 0,81 euro.

Met de verhoging van 4,6 procent voor gewone brieven blijft PostNL onder de door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgestelde maximale stijging van 16,4 procent. Het postbedrijf zegt de prijs van postzegels gematigd te verhogen uit angst voor een grotere krimp van de postmarkt.

PostNL verhoogt voor het eerst in vijfenhalf jaar ook het tarief voor het versturen van een pakket. Dat kost nu 6,95 euro en stijgt naar 7,25 euro - een stijging van 4,3 procent. Wie een pakket online frankeert, betaalt voortaan 6,75 euro in plaats van 6,50 euro. Volgens het postbedrijf stegen de kosten voor pakketbezorging de afgelopen jaren door inflatie, terwijl het tarief hetzelfde bleef.

Fusie met Sandd

PostNL maakte maandagochtend ook de resultaten van het derde kwartaal van 2019 bekend. Daaruit blijkt dat de winstverwachting voor dit jaar naar beneden is bijgesteld door de overname van Sandd. Eerder hield PostNL rekening met een bedrijfsresultaat van 170 tot 200 miljoen euro, nu is dat 150 tot 180 miljoen.

Staatssecretaris Monica Keijzer (Economische Zaken, CDA) keurde eerder dit jaar een fusie tussen PostNL en Sandd goed, nadat de ACM dit uit vrees voor woekerprijzen had verboden. De fusie was volgens Keijzer nodig om te garanderen dat postbezorging „betaalbaar, beschikbaar en betrouwbaar” blijft. De samenvoeging van de activiteiten begint volgende maand en moet in het eerste halfjaar van 2020 zijn afgerond.

Het aantal verstuurde brieven nam vorig kwartaal met 10,6 procent af, daartegenover stond een toename van 11 procent aan verstuurde pakketten.