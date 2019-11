Uber ziet opnieuw omzet, maar ook verlies stijgen

Het gaat beter met Uber, maar een omzetstijging in het derde kwartaal kon de forse verliezen bij het Amerikaanse taxibedrijf niet verbloemen. De koers van het aandeel daalde na bekendmaking van de cijfers meerdere procenten. Het in San Francisco gevestigde techbedrijf verwacht wel binnen twee jaar winstgevend te zijn.

De omzet bedroeg 3,8 miljard dollar (3,4 miljard euro) in het derde kwartaal, een verbetering ten opzichte van de 2,9 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. Uber had meer gebruikers die meer ritjes boekten. Het verlies bedroeg echter bijna 1,2 miljard dollar en dat was meer dan de 986 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2018.

Lees ook: Californisch antwoord op ‘gig economy’ zet verdienmodel Uber klem

Uber worstelt nog steeds met een tegenvallende nasleep van de beursgang in mei. De prijs van het aandeel, dat maandag bij sluiten van de beurs 31 dollar bedroeg, heeft sindsdien bijna een derde van zijn waarde verloren.

Al met al verwacht Uber dit jaar een kleiner verlies te lijden dan eerder verwacht. Topman Dara Khosrowshahi zegt optimistisch te zijn en verwacht dat de omzetgroei komend kwartaal versnelt.