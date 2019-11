Turkse rechter laat twee journalisten in Gülenonderzoek vrij

Een Turkse rechter heeft maandag opgedragen tot de vrijlating van de prominente journalisten Ahmet Altan en Nazli Ilicak. Hun straffen van vijftien jaar cel voor het steunen van de Gülenbeweging werden verminderd tot respectievelijk 10,5 jaar en bijna 9 jaar. Hoewel ze pas ruim drie jaar vast hebben gezeten, hoeven ze de rest van hun straf niet meer uit te zitten, meldt het Turkse persbureau Anadolu.

Altan en Ilicak werden in de nasleep van de mislukte coup in 2016 vervolgd voor het „bewust steunen van een terreurorganisatie”. Ze zouden deel uitmaken van het netwerk van Fethullah Gülen, de Turkse geestelijke die momenteel in de VS in ballingschap woont en volgens Turkije verantwoordelijk is voor de mislukte staatsgreep. De journalisten ontkenden de aantijgingen.

Wel moeten Altan en Ilicak zich de komende jaren met regelmaat melden bij de politie, oordeelde de rechter in Istanbul. Het Hooggerechtshof verlaagde de levenslange straffen van de twee in juli tot vijftien jaar. De broer van Altan, Mehmed Altan, werd toen al vrijgelaten.

Aanval op persvrijheid

De vervolging van de drie schrijvers werd internationaal veroordeeld als een aanval op de persvrijheid. Amnesty International noemt het maandag een „opluchting” dat Altan en Ilicak vrij zijn, maar is kritisch op de beslissing dat de veroordeling blijft staan. „Dit is een zoveelste donkere dag voor de vrijheid van meningsuiting en rechtvaardigheid in Turkije, wat het verstikkende klimaat van angst versterkt”, schrijft de mensenrechtenorganisatie in een verklaring.

Naar aanleiding van de mislukte coup zijn meer dan 77.000 mensen in Turkije vastgezet.