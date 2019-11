Eerste transcripten getuigenisverhoren in impeachmentonderzoek openbaar

Eerste transcripten getuigenverhoren in impeachmentonderzoek openbaar

Een commissie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft de eerste twee transcripten vrijgegeven van eerdere getuigenverhoren in het impeachment-onderzoek naar president Trump. Het gaat onder meer om de zitting met de voormalig ambassadeur in Oekraïne, Marie Yovanovich, een van de belangrijkste getuigen in het onderzoek.

Yovanovich werd in mei teruggehaald uit Oekraïne. De diplomaat zei tijdens de zitting op 11 oktober dat Trumps advocaat Rudy Giuliani al eind 2018 een lastercampagne tegen haar begon. Yovanovich zou volgens de advocaat Trump hebben zwartgemaakt en het door hem verzochte onderzoek naar de zoon van zijn politieke rivaal Joe Biden hebben tegengewerkt.

Lees meer over de impeachmentprocedure: Trump is op zoek naar verdedigingslinie

Ook zegt Yovanovich dat de door Trump aangestelde EU-ambassadeur Gordon Sondland haar opriep om op Twitter haar steun te uiten voor de president. “Het was een advies, waarvan ik niet wist hoe ik daar gehoor aan moest geven als ambassadeur”, legt Yovanovich uit.

Het Huis nam afgelopen donderdag een resolutie aan die de impeachmentprocedure naar Trump formaliseerde. Daardoor kunnen zittingen nu in het openbaar plaatsvinden, en eerdere verhoren zoals die met Yovanovich openbaar gemaakt worden. Democraten betichten de president van ambtsmisbruik. Trump zou van de Oekraïense president Zelensky onderzoek naar presidentskandidaat Joe Biden hebben geëist in ruil voor militaire steun.

Lees hier de volledige ondervraging van oud-ambassadeur Yovanovich:

Yovanovitch Transcript by Anonymous RAw3OZ on Scribd