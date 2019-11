Transferverbod dreigt voor Cardiff City in ruzie over verongelukte spits

Voetbalclub Cardiff City mag de komende anderhalf jaar geen spelers kopen als het niet een deel van de transfersom van de in januari verongelukte spits Emiliano Sala betaalt aan FC Nantes. Dat staat te lezen in een maandag vrijgegeven besluit van wereldvoetbalbond FIFA. Sala (28) kwam om tijdens zijn reis van Nantes naar Cardiff, dat hem net had aangekocht. Het vliegtuigje dat hem naar zijn nieuwe club bracht, stortte neer in het Kanaal.

Over de transfersom, een bedrag van 15 miljoen Britse pond (ruim 17 miljoen euro), ontstond al snel onenigheid tussen Cardiff City en FC Nantes. De Welshe club, uitkomend op het tweede Engelse niveau, zegt dat de aankoop van Sala niet was afgerond op het moment van de crash. Daardoor zou Nantes officieel nog verantwoordelijk zijn geweest voor de Braziliaan. Cardiff vindt dat daarom niet hoeft te betalen. De club wil ook een schadevergoeding van 2 miljoen euro.

De FIFA is het niet met die redenering eens. Het Players’ Status Committee (PSC) van de bond, dat over transfergeschillen gaat, oordeelde eind september al dat de transfer wel degelijk was beklonken - twee uur voor Sala opsteeg, om precies te zijn. Het PSC maande Cardiff te betalen, te beginnen met een eerste aflossing van 6 miljoen euro. Uit het vrijgegeven PSC-oordeel wordt nu duidelijk dat Cardiff het bedrag moet voldoen binnen anderhalve maand nadat Nantes zijn betaalgegevens heeft opgestuurd.

CAS

Met het oordeel van de FIFA is het laatste in het geschil woord nog niet gevallen. Cardiff City liet na de uitspraak van het PSC al weten dat het in beroep gaat bij het onafhankelijke sporttribubaal CAS in Zwitserland. De club wil aantonen dat er nog niet op alle contractpunten een overeenkomst was toen Sala verongelukte.

Het eenmotorige vliegtuig waarmee Sala naar Cardiff werd gevlogen, verdween op 21 januari van de radar. Twee weken later vond een zoekteam het wrak van het toestel op de bodem van het Kanaal. Naast Sala bleek ook de piloot omgekomen. Deze David Ibbotson (59) had geen vergunning voor het uitvoeren van commerciële vluchten. Dat laatste is een belangrijk element in de claim van Cardiff City: de Welshe club verwijt Nantes dat het via via een „onervaren piloot zonder vergunning” heeft ingehuurd.