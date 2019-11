Topman van McDonald’s stapt op om relatie met medewerker

Bestuursvoorzitter Steve Easterbrook van fastfoodconcern McDonald’s stapt gedwongen op vanwege een relatie met een personeelslid. Dat meldt het bedrijf maandag in een verklaring. De relatie was met wederzijds goedvinden, schrijft McDonald’s, maar managers en bestuurders mogen geen relaties hebben met medewerkers van het bedrijf.

Easterbrook stond sinds maart 2015 aan het hoofd van het bedrijf. De 52-jarige Brit geeft in een mail aan de werknemers van McDonald’s toe dat de relatie „een fout” was. Hij is zelf akkoord met het vertrek. „Gezien de regels van dit bedrijf ben ik het eens met mijn vertrek”, aldus Easterbrook.

De raad van bestuur van McDonald’s stemde vrijdag al in met het vertrek van Easterbrook, na een intern onderzoek. Voordat Easterbrook bestuursvoorzitter werd, was was hij marketingdirecteur en stond hij aan het hoofd van de Britse en Noord-Europese tak van het bedrijf.

Easterbrook wordt opgevolgd door Chris Kempczinski, tot nu toe de baas van de Amerikaanse tak van het bedrijf. De Amerikaan werkt sinds 2015 bij McDonald’s. Daarvoor werkte hij onder meer bij de multinational Procter & Gamble, Pepsi en Kraft Foods.

Hoog salaris

Easterbrook begon in 1993 bij het bedrijf en werkte zich vanuit een managementpositie omhoog. Tussen 2011 en 2013 werkte hij niet voor McDonald’s, maar stond hij aan het hoofd van Pizza Express en Wagamama. Het is nog niet duidelijk wat voor ontslagvergoeding Easterbrook krijgt. In 2018 verdiende Easterbrook zo’n 15,9 miljoen dollar.

Lees ook: Bij de McDonald’s in Beijing zijn de Chinezen niet bang voor de VS

Bestuurders van McDonalds verdienen soms wel tot meer dan tweeduizend keer zo veel als een gemiddelde werknemer van het bedrijf. In het verleden is daar veel kritiek op geweest. Het gemiddelde salaris van een werknemer van McDonald’s ligt in de Verenigde Staten op zo’n 7,50 dollar (6,70 euro) per uur.

Volgens het bedrijf heeft de leiderschapswissel helemaal niets te maken met de operationele of financiële prestaties van het bedrijf, maar alleen met de schending van de regels door Easterbrook. In het derde kwartaal van dit jaar haalde McDonald’s een omzet van ongeveer 5,4 miljard dollar. Het bedrijf heeft zo’n 38.000 restaurants in meer dan honderd landen, vooral uitgebaat door franchisenemers.