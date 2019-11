Taakstraffen voor Bossche politici die lekten over benoeming burgemeester

Twee politici in de gemeente Den Bosch zijn maandag veroordeeld tot taakstraffen voor het lekken van informatie over de burgemeestersbenoeming in de stad. Voormalig wethouder Jos van S. en raadslid Sjef van C. kregen allebei veertig uur werkstraf. In het geval van Van S. komt daar nog twintig uur voorwaardelijk bij.

De straffen vallen een stuk zwaarder uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat eiste twee weken geleden 1.000 euro boete tegen ieder van de twee verdachten. De rechtbank vindt dat zwaardere straffen nodig zijn: „Wie bij herhaling het vertrouwelijke karakter van de benoemingsprocedure schendt, kan niet wegkomen met een boete.” Van C. en Van S. hebben „het ordelijke functioneren van het openbaar bestuur ernstige schade berokkend”, aldus de rechtbank.

Van C. was lid van de commissie die zich in 2017 boog over de aanstelling van een nieuwe burgemeester. Hij heeft volgens de rechters twee keer verteld wie de commissie ging voordragen. Dat is verboden: leden van dergelijke commissies hebben een geheimhoudingsplicht. Van S. was een van de personen tegenover wie Van C. uit de school klapte. De toenmalige wethouder vertelde het gelekte geheim vervolgens verder aan andere wethouders.

Reconstructie

Dat iemand had gelekt uit de benoemingscommissie, bleek toen het Brabants Dagblad in 2017 een gedetailleerde reconstructie publiceerde van de benoeming. Naar aanleiding van het verhaal deed de commissaris van de koning in Noord-Brabant aangifte. Van C. en Van S. werden in de maanden daarna opgepakt.

Tijdens de rechtszaak bleek dat het OM onrechtmatig de belgegevens had opgevraagd van de Brabants Dagblad-journalist die de reconstructie schreef. Justitie probeerde ook tevergeefs de man af te luisteren. Nadat ophef was ontstaan, betuigde het OM spijt en schrapte het de gegevens uit het dossier. Door de afluisteraffaire duurde de zaak langer, maar dat is volgens de rechtbank geen reden Van C. en Van S. strafkorting te geven.

Het verhaal in het Brabants Dagblad was opmerkelijk, omdat erin duidelijk werd dat de nieuwe Bossche burgemeester, Jack Mikkers, eigenlijk niet de eerste keuze van de commissie was. De leden zagen meer in Jan Hamming, wiens naam door Van C. en Van S. werd gelekt. Hamming koos echter voor het burgemeesterschap in Zaanstad.