Spaanse maatschappij Iberia neemt Air Europa over

De Spaanse nationale luchtvaartmaatschappij Iberia neemt het kleinere Air Europa over. Met de aankoop is 1 miljard euro gemoeid, meldt het moederconcern van Iberia maandag. Door de overname wordt dit moederbedrijf, de International Airlines Group (IAG), wat omzet betreft ongeveer even groot als concurrent Air France-KLM.

Air Europa is de derde luchtvaartmaatschappij van Spanje en verzorgt vanuit Madrid vluchten naar bijna zeventig bestemmingen wereldwijd, waaronder Schiphol. Het bedrijf, dat vorig jaar bijna twaalf miljoen passagiers vervoerde, blijft volgens IAG na de overname onder de eigen naam actief. De deal moet in de tweede helft van volgend jaar rond zijn.

Samen hadden IAG en Air Europa in 2018 een omzet van 26,5 miljard euro, nagenoeg evenveel als Air France-KLM. Dat laatste bedrijf is nu nog het grootste luchtvaartconglomeraat van Europa. IAG bezit naast Iberia ook British Airways, Aer Lingus, Level en Vueling, de tweede vervoerder van Spanje.

Madrid

IAG wil de overname van Air Europa ook aangrijpen om de positie van de luchthaven van Madrid te versterken. Die loopt nu achter bij de vier grootste luchthavens van Europa: Heathrow (Londen), Charles de Gaulle (Parijs), Frankfurt en Schiphol. Doordat IAG straks de drie belangrijkste Spaanse maatschappijen bezit, kan het meer vluchten via Madrid laten lopen.

Momenteel is Air Europa nog lid van SkyTeam, het samenwerkingsverband van luchtvaartmaatschappijen waar ook KLM en Air France lid van zijn. Nu het Spaanse bedrijf in handen komt van Air France-KLM-concurrent IAG, lijkt het logisch dat Air Europa SkyTeam zal verlaten. Het zou dan lid kunnen worden van de alliantie Oneworld, waar ook IAG-dochter British Airways bij is aangesloten.