Rechter: ontslag oud-voorzitter ondernemingsraad politie was terecht

De politie heeft voormalig agent Frank Giltay eind 2017 terecht ontslagen wegens „ernstig plichtsverzuim”. Dat oordeelde de Utrechtse rechtbank deze maandagmiddag. Giltay heeft, volgens de bestuursrechter, „structureel niet integer” gehandeld.

Giltay smeet als voorzitter van de centrale ondernemingsraad van de Nationale Politie met geld, volgens zijn oude werkgever. Hij maakte met zijn vrouw snoepreisjes naar Curaçao en Sint Maarten en overnachtte daar in dure hotels, volgens de politie. Daarnaast huurde hij bevriende ondernemers in, volgens de politie, en rotzooide hij met de facturen.

Volgens Giltay kloppen deze aantijgingen niet. Hij erkende half september in de rechtbank dat hij financieel wel eens een misser had gemaakt, maar dat kwam volgens hem door de tijdsdruk en het tekort aan geschikte mensen. Jaarlijks kreeg de ondernemingsraad 1,5 miljoen euro en dat mocht naar eigen inzicht worden besteed, zei hij. Elke cent die hij uitgaf, was goedgekeurd door de toenmalig en inmiddels overleden oud-korpschef Gerard Bouman, volgens Giltay.

De rechtbank nam met die uitleg geen genoegen. Uit het onderzoek naar Giltay blijkt, volgens de rechtbank, dat hij bonnen en facturen heeft aangepast, „buitensporig dure evenementen” heeft georganiseerd, cash geld opnam met de creditcard van de politie en – tegen de regels in – zijn vrouw meenam naar Curaçao. Waar „zuinig zijn” op zijn plaats was geweest, aldus de rechtbank, dacht Giltay dat hij vrij over politiegeld kon beschikken.

Gezichtsbepalende functie

De rechtbank neemt hem dit kwalijk, omdat hij een „gezichtsbepalende functie” had, waarvan verwacht wordt dat hij „integer en met moreel besef handelt”. Het duurde langer dan normaal voordat de rechtbank uitspraak deed, omdat de baas van de politie Giltay niet de gelegenheid had gegeven om opnames van getuigenverhoren uit het onderzoek naar hem te beluisteren.

In Zwolle loopt nog een strafzaak tegen Giltay. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering en ambtelijke omkoping. De zaak zou eigenlijk in september al inhoudelijk behandeld worden, maar toen werd duidelijk dat Giltay een andere raadsman wilde. Begin oktober verzocht zijn huidige advocaat de rechtbank om nieuwe getuigen te horen, dat verzoek werd goedgekeurd.