Quote 500: Nederland kreeg er zes miljardairs bij

Nederland is weer wat miljardairs rijker. Zakenblad Quote telde er voor de Quote 500 een recordaantal van 37, zes meer dan vorig jaar.

En net als vorig jaar komt een aantal van de grootste stijgers op de lijst met vijfhonderd rijkste Nederlanders uit de techwereld. Zo is oprichter Steven Schuurman van Elastic, dat technologie ontwikkelt voor zoekmachines, de grootste stijger. Met zijn geschatte vermogen van 1,1 miljard euro komt hij op de 29ste plek.

179,8 miljard

Ook Jitse Groen van maaltijdbezorger Takeaway.com, vorig jaar nog goed voor een geschat vermogen van 925 miljoen euro, mag zich inmiddels rekenen tot de ‘negennullenclub’. Verder valt de naam van Remon Vos van CTP Invest, projectontwikkelaar in Tsjechië, op. Zijn eerste notering in de Quote 500 is op plek 19, met een vermogen van naar schatting 1,5 miljard euro.

Een andere trend die dit jaar doorzet, is dat de vijfhonderd rijkste Nederlanders opnieuw een stuk rijker zijn geworden. Hun totale geschatte vermogen komt uit op ruim 179,8 miljard euro. Dat is 10,1 procent meer dan in 2018, een toename die inmiddels ver boven het groeitempo van de Nederlandse economie ligt.

De rijkste Nederlander is een oude bekende. Charlene de Carvalho-Heineken, bestuurder en grootaandeelhouder van bierbrouwer Heineken (14,2 miljard euro), staat opnieuw op nummer één.