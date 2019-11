‘Meer dan 3.300 scholen doen woensdag mee aan onderwijsstaking’

Meer dan 3.300 scholen doen woensdag mee aan de landelijke onderwijsstaking. Dat zeggen Algemene Onderwijsbond (AOb) en vakbond CNV Onderwijs. Volgens de vakbonden hebben zich tot nu toe ruim drieduizend scholen aangemeld via een actiesite opgezet door verschillende vakbonden en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Het gaat om overwegend scholen in het primair onderwijs.

De bonden roepen leraren niet op om naar één landelijk punt zoals het Malieveld in Den Haag te komen. In plaats daarvan willen zij dat leraren zelf invulling geven aan de stakingsdag, door bijvoorbeeld op scholen acties te organiseren en beelden hiervan op sociale media te delen. Ouders van schoolgaande kinderen moeten zelf bij hun school navragen of er woensdag wordt gestaakt, de bonden houden hier geen overzicht van bij.

De Algemene Vereniging Schoolleiders peilde maandagochtend onder basisschoolleiders of zij de staking van woensdag steunen. De belangenvereniging zegt binnen drie uur tijd ongeveer duizend reacties te hebben binnengekregen van directeuren, van wie het merendeel zegt de actie van woensdag te steunen. Nederland telt ongeveer zevenduizend basisscholen.

Onduidelijkheid

Afgelopen weekend ontstond veel onduidelijkheid over de staking. Deze werd door de AOb aanvankelijk afgeblazen nadat het kabinet 460 miljoen euro extra op basis- en voortgezet onderwijs toezegde. Op zondag nam de AOb toch afstand van de afspraken gemaakt met minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie). De bond stelde de staking woensdag alsnog door te zetten omdat de leden onvoldoende waren geraadpleegd voordat met Slob werd onderhandeld. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen stapte naar aanleiding van de gang van zaken op.

Ook CNV kwam zondag terug van het besluit om niet te gaan staken, volgens de bond was er eerder „een inschattingsfout” gemaakt. CNV Onderwijs-voorzitter Jan de Vries stelt dat de afspraken met Slob alsnog onvoldoende zijn, omdat de vrijgekomen 460 miljoen euro geen structureel bedrag is dat er voor het onderwijs bij komt. Het onderwijspersoneel is boos over de werkdruk in het onderwijs, het gebrek aan personeel en de salarissen.