‘Mannen vaker benaderd door recruiters dan vrouwen’

Vrouwen krijgen in Nederland aanmerkelijk minder vaak bericht van recruiters dan mannen. Dat blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau Intelligence Group waar het FD maandag over bericht. Per kwartaal wordt gemiddeld 31 procent van de onderzochte vrouwen minstens eenmaal door een werver benaderd voor een baan, terwijl dat bij mannen 43 procent is. Waar het verschil door wordt veroorzaakt, weten de onderzoekers niet. Wel is volgens hen duidelijk dat de cijfers niet op toeval berusten.

Het onderzoek van Intelligence Group is gebaseerd op enquêtegegevens van bijna 25.000 werkenden, pas afgestudeerden en werklozen in de afgelopen acht maanden. Samen bestrijken ze 33 beroepsgroepen, waaronder volgens Intelligence Group-directeur Geert-Jan Waasdorp alle beroepen vallen. Bij elf groepen bleken vrouwen significant minder vaak benaderd te worden. Het ging onder meer om onderwijs, verkoop, consultancy en techniek.

Ook bij de overige beroepsgroepen kwamen vrouwen er vrijwel altijd slechter vanaf. Daar waren de resultaten echter onvoldoende significant om harde conclusies te kunnen trekken, zegt Waasdorp tegen NRC. In geen enkele beroepsgroep was er een significant verschil in het voordeel van vrouwen.

Cijfers van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat mate van benadering door recruiters niet het enige verschil is tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Gecorrigeerd voor zaken als deeltijdwerk en opleidingsniveau blijken vrouwen bijvoorbeeld tussen de 5 en 7 procent minder te verdienen. Ook werken er minder vrouwen dan mannen op hoge posities in het bedrijfsleven. Om iets te doen aan dat laatste, pleitte de Sociaal-Economische Raad in september voor een hard vrouwenquotum in de top van beursgenoteerde ondernemingen.