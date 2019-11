Laat de politiestrepen niet ongemerkt verfletsen

Dit jaar ging mijn vader met pensioen, na een lange loopbaan bij de politie. Toen ik op de basisschool zat, was dat erg goed was voor mijn imago. In mijn herinnering kwam hij om de haverklap volledig geüniformeerd voorrijden bij school in een witte politie-Porsche 911 cabrio. Hoewel dit na verificatie maar een enkele keer gebeurd blijkt te zijn, heb ik sindsdien altijd met ontzag naar het voorkomen van de politie gekeken.

Jan-Pieter Karper is grafisch ontwerper

Het is nu ongeveer twintig jaar later en de imponerende Porsches zijn vervangen door beduidend minder opvallende auto’s. Maar de in 1993 door Studio Dumbar ontworpen OOV-striping (Openbare Orde en Veiligheid) is altijd hetzelfde gebleven. Een vormtaal die ik vanuit sentiment maar ook nu als grafisch ontwerper erg kan waarderen: een markering op het voorste gedeelte van de auto’s met een diagonaal strepenpatroon. Een simpel ontwerp waarvan de kracht vooral zit in de kleurencombinatie: donkerblauwe en felle fluororanje strepen op de verder witte voertuigen.

In Amerika ontwikkelde men de kleur ‘safety orange’; een signaalkleur die, vooral bij een strakblauwe lucht, voor een optimaal contrast zorgt en veel gebruikt wordt voor onder meer verkeersborden en wegafzettingen.

Het Europese equivalent wordt wel ‘dayglo orange’ genoemd en is, anders dan de Amerikaanse variant, fluorescerend. Deze kleur absorbeert voor een gedeelte ultraviolet licht en zorgt niet alleen voor een groot contrast met de rest van de omgeving; de kleur lijkt zelf licht te geven. Dit zorgt ervoor dat deze kleur, ook bij grijs weer, erg opvalt en geeft de politieauto’s urgentie.

Om deels onduidelijke redenen vond de politie het dit jaar tijd om de striping te „verhelderen”.

Nieuwe folie die ’s nachts nog beter schijnt te reflecteren

Sinds april wordt een bedenkelijk nieuw ontwerp mondjesmaat doorgevoerd. Aanleiding hiervoor is een nieuwe folie die in het donker nog beter schijnt te reflecteren. Tegelijk met deze vervanging wordt het diagonale strepenpatroon vergroot waardoor de markering op de auto’s opeens erg lomp aanvoelt.

Maar bovenal heeft men het fluororanje vervangen voor een onbegrijpelijk donkerrood waardoor de auto’s er overdag flets uitzien en totaal niet meer opvallen in het verkeersbeeld. Hoewel de politie beweert met deze keuze de zichtbaarheid te verbeteren, voelt het meer alsof de politie juist kiest voor een onopvallendere aanwezigheid.

De huisstijl zorgde ervoor dat vormgeving uniform werd

Het fluororanje wordt al lang gebruikt op de politieauto’s die vroeger nog verdeeld was in Rijkspolitie en Gemeentepolitie. Hoewel de strepen op de auto’s evenals de auto’s zelf destijds erg verschilden, werd het fluororanje al vroeg een veelgebruikt element op de veelal witte auto’s. De huisstijl van Studio Dumbar zorgde ervoor dat de vormgeving van alle auto’s uniform werd.

De onlangs overleden grafisch ontwerper Wim Crouwel kreeg in de jaren 70 half Nederland op de kast door een telefoonboek te ontwerpen zonder hoofdletters. Over de nieuwe ‘heldere’ kleuren van de politie heb ik tot op heden niemand gehoord, zelfs geen collega-ontwerpers.

De keuze voor kleur is een belangrijk onderdeel voor de werking van het algehele ontwerp en daarmee een belangrijke ontwerpbeslissing. Het is zonde dat goede vormgeving op grond van onduidelijke argumentatie op zo’n sluimerende manier verdwijnt.