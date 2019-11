‘Kabinet steekt 110 miljoen extra in strijd tegen drugscriminaliteit’

Het kabinet trekt 110 miljoen euro extra uit voor de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Dat maakt minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) volgens De Telegraaf maandag bekend. Aanleiding is de moord op advocaat Derk Wiersum. Volgens Grapperhaus is de georganiseerde misdaad daarmee „een nieuwe grens over gegaan”.

Na de moord op Wiersum werd al aangekondigd dat het kabinet een speciale drugseenheid op wilde richten. Bij de politie werd daar verdeeld op gereageerd, omdat de politie momenteel al flink onder druk staat. Met het extra geld wil het kabinet nu speciale teams oprichten die drugsnetwerken oprollen. In deze speciale interventieteams moeten specialisten van de politie, marechaussee en de fiscale opsporingsdienst FIOD worden ingezet. Die teams moeten criminele netwerken ontmantelen, ook buiten Nederland.

Daarnaast moeten advocaten, officieren van justitie, politici en journalisten beter beveiligd worden. Daarnaast wil de overheid campagnes opzetten om drugsgebruik te ontmoedigen.

Advocaat Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstond, werd in september doodgeschoten bij zijn woning in Amsterdam. De moord leidde tot het besef dat de Nederlandse drugscriminaliteit steeds verder verhardt en dat de rechtsstaat steeds sterker onder druk staat. Het vermoeden van justitie is dat Nederlands meestgezochte drugscrimineel Ridouan Taghi achter de moord zit.