Iran verdubbelt aantal verboden centrifuges tot zestig

Het regime in Iran stelt dat het land in hoger tempo uranium is gaan verrijken. Ali Akbar Salehi, het hoofd van het Iraanse nucleaire programma, zei maandag dat Teheran het aantal geavanceerde IR-6-centrifuges heeft verdubbeld tot zestig. Daarmee overtreedt het land de afspraken die het in 2015 met een aantal wereldmachten maakte over zijn kernprogramma.

De Iraniërs zeggen zelf dat de IR-6-machines tien keer sneller uranium kunnen verrijken dan die van het type IR-1, de eerste generatie. Onder de afspraken van het nucleaire akkoord mag Iran enkel 5.060 machines van deze eerste generatie in gebruik hebben. Uit een rapportage van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) bleek eind mei al dat Iran 33 over IR-6-centrifuges zou beschikken, hoewel toen onduidelijk was of deze al in gebruik waren genomen.

Daarnaast zei Salehi dat Iran ook werkt aan een prototype van wat hij de IR-9 noemde. Deze geavanceerde centrifuge zou vijftig keer sneller uranium zou verrijken dan de IR-1.

Lees ook: De belangrijkste vragen - en antwoorden - over het nucleair akkoord

Zware economische sancties

Met het nucleaire akkoord beloofde Iran zijn nucleaire activiteiten te beperken in ruil voor het opschorten van economische sancties. De Amerikaanse president Donald Trump zegde het akkoord vorig jaar eenzijdig op omdat Iran zich volgens hem niet aan de gemaakte afspraken zou houden. De VS hebben sindsdien zware economische sancties opgelegd aan Iran.

Sinds dit voorjaar schendt Iran, dat zich aanvankelijk aan de afspraken hield, stapsgewijs nucleaire afspraken als pressiemiddel om de sancties te verminderen. De verdubbeling van het aantal IR-6-centrifuges is de vierde aangekondigde schending sinds de VS zich terugtrokken uit het akkoord.