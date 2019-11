in

‘Als freelance presentator kwam ik op de regionale tv. Toch had ik er niet genoeg werk in, ik werd bij wijze van spreken nooit ontdekt door John de Mol. Twee jaar geleden besloot ik het roer om te gooien. Ik dacht: wat vind ik leuk? Dat is regelen. Met De Regelmeisjes doen we alles voor bedrijven: agendabeheer, social media content, een groot bedrijfsfeest of marketingcampagne.

„Als ochtendritueel sta ik een paar keer per week om zeven uur op om een high intensity-klasje te volgen in de sportschool. Dat is een pittige work-out waarbij je even aan niets anders kunt denken. Of ik ga naar een koffietentje en lees de krant met een latte. Zo begin ik de dag op een ontspannen manier.

„Door brutaal te zijn, probeer ik te leren van succesvolle ondernemers. Dan zeg ik: ik ben net begonnen, jij hebt al zo veel vestigingen, mag ik je eens bellen? Zo heb ik een vertrouwensgroepje verzameld van mensen die al wat verder zijn en mij af en toe willen adviseren.

„Ik heb een gekke relatie met geld, ben altijd bang niet genoeg te hebben. Maar ik geef het ook graag en vrij gemakkelijk uit. Waar dat vandaan komt? Laat ik het erop houden dat ik in mijn jeugd goede tijden heb gekend maar ook mindere. Toch ben ik niet materialistisch: spullen doen me niet zoveel. Na een goede maand investeer ik wat ik over heb liever in het bedrijf.

„Met dat idee kocht ik vorig jaar mijn Birò. Ik vind het belangrijk om elektrisch te rijden en in de stad kom je zo van A naar B. Je kunt hem makkelijk parkeren en als het regent, is het fijn om een luxe vervoermiddel te hebben.”

uit

‘Ik woon samen met mijn partner. Ook hij werkt fulltime en samen maken we er een feestje van. Ik ben een echt stadsmens en vind het heerlijk om uit eten te gaan en mooie herinneringen op te doen met de mensen om wie ik geef. Als ondernemer vraag je veel van jezelf, dus trakteer ik mezelf soms op een nieuwe jas, de schoonheidsspecialist of het laten bezorgen van boodschappen.

„Reizen doe ik het liefst zoveel mogelijk, om de twee maanden ga ik weg. Het helpt om af en toe uit je kantoorbubbel te breken, anders blijf je ’s nachts ook over werk piekeren. Laatst was ik een weekend naar Ibiza en binnenkort vlieg ik naar Colombia. We slapen dan in een hotel of Airbnb. Tegen mijn meiden zeg ik: wat we doen is belangrijk, maar we lossen ook weer niet de Derde Wereldoorlog op. Door andere culturen te zien, relativeer je je eigen leven en de dingen waarover je je druk maakt.

„Over vijf jaar is mijn bedrijf hopelijk gegroeid, al is groter niet altijd beter. Ik wil iedere dag met plezier naar mijn werk gaan. Wat ik doe is continu zoeken naar die balans: keihard werken én keihard genieten.”

Netto-inkomen: 2.750 euro Vaste lasten: woonlasten (hypotheek, g/l/w, 850 euro), mobiel/internet/tv (120 euro), verzekeringen (150 euro), boodschappen (250 euro), sporten (60 euro), kleding (300 euro), verzorging (schoonheidsspecialist, 70 euro), horeca (uit eten, bezorging, drankjes, 250 euro), reizen (350 euro). Sparen: 350 euro (af en toe minder, dat gaat dan naar reizen) Laatste grote aankoop: twee fietsen voor het bedrijf, 750 euro